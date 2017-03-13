Новый сервис Росреестра: контроль за своей недвижимостью в режиме онлайн

Запущен в эксплуатацию новый электронный сервис на сайте Росреестра.

«Личный кабинет правообладателя» позволяет просматривать сведения о своих объектах недвижимости (вид объекта, кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, вид права, обременения и так далее).

Специалисты управления Росреестра по Архангельской области и НАО поясняют: удобство сервиса прежде всего в том, что он выдает информацию по всем объектам недвижимости, зарегистрированным за правообладателем независимо от места его проживания.

Если у гражданина в разных регионах России есть в собственности недвижимость, вся информация о ней будет отражена в «Личном кабинете».

Собственник может настроить специальные уведомления и получать посредством SMS или на электронную почту сообщения об изменениях характеристик принадлежащих ему объектов, об ограничении/обременении прав, о наложении/прекращении ареста на объект недвижимости и так далее.

Таким образом сервис позволяет снизить риски мошеннических действий с недвижимостью: у собственника есть возможность постоянного личного контроля состояния прав на свои объекты.

Также через личный кабинет без труда можно получить государственные услуги Росреестра – записаться на прием, отследить статус исполнения государственных услуг, заказать выписку из реестра или подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Чтобы войти в «Личный кабинет правообладателя», необходимо иметь логин и пароль ЕСИА. Зарегистрироваться и подтвердить учётную запись можно в офисах МФЦ.

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу