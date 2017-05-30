Созидая диалог: в Архангельске состоялась встреча светской власти и духовенства

В столице Поморья состоялась встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова, митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила с главами городских округов и муниципальных районов Архангельской области и представителями митрополии.



Губернатор Игорь Орлов высоко оценил важность подобного диалога, являющего залогом духовно-нравственного развития общества и решения важных социальных задач.

Он отметил, что в области сложилось прочное взаимодействие между властью и представителями церкви, основу которого положило соглашение между тогда Игорь Орлов провел пример наиболее знаковых совместных проектов, реализуемых властью и митрополиейещё Архангельской епархией и администрацией области, подписанное в 2004 году.

Игорь Орлов привёл пример наиболее знаковых совместных проектов, реализуемых властью и митрополией.

Это строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора в областном центре. Основной объём строительных работ уже выполнен, и в 2018 году планируется освящение собора.

Примером слаженного взаимодействия на благо развития Соловецкого архипелага стало соглашение «пяти ключей» между сельским поселением «Соловецкое», Приморским муниципальным районом, правительством Архангельской области, Спасо-Преображенским монастырём и Соловецким музеем-заповедником.

Следующий большой проект – подготовка к празднованию в 2020 году 500-летия со дня основания Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

Председатель правительства Алексей Алсуфьев рассказал о создании в декабре 2016 года регионального отделения международной общественной организации Алексей Алсуфьев рассказал о создании в декабре 2016 года регионального отделения «Всемирного русского народного собора»«Всемирный русский народный собор».

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил оценил встречу как важный этап духовного возрождения Русского Севера и призвал глав к более тесному сотрудничеству с благочиниями митрополии.

В рамках встречи состоялось обсуждение новых возможностей сотрудничества и представлена подготовленная митрополией «дорожная карта» по взаимодействию администраций муниципальных образований Архангельской области и РПЦ.

В неё, в том числе, вошли такие сферы взаимодействия, как:

забота о сохранении нравственного здоровья общества;



духовное, культурное, нравственное и патриотическое воспитание;



поддержка института семьи, материнства и детства;



профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), асоциального поведения (зависимостей);



охрана и восстановление исторического и культурного наследия.



По предложению губернатора Игоря Орлова будет подготовлена новая редакция соглашения между правительством и областью, а рамки «дорожной карты» будут наполнены конкретными мероприятиями, которые будут реализовываться совместно.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области