Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Созидая диалог: в Архангельске состоялась встреча светской власти и духовенства

30 мая 14:15 Районы
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В столице Поморья состоялась встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова, митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила с главами городских округов и муниципальных районов Архангельской области и представителями митрополии.

Губернатор Игорь Орлов высоко оценил важность подобного диалога, являющего залогом духовно-нравственного развития общества и решения важных социальных задач.

Он отметил, что в области сложилось прочное взаимодействие между властью и представителями церкви, основу которого положило соглашение между тогда Игорь Орлов провел пример наиболее знаковых совместных проектов, реализуемых властью и митрополиейещё Архангельской епархией и администрацией области, подписанное в 2004 году. 

Игорь Орлов привёл пример наиболее знаковых совместных проектов, реализуемых властью и митрополией.

Это строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора в областном центре. Основной объём строительных работ уже выполнен, и в 2018 году планируется освящение собора.

Примером слаженного взаимодействия на благо развития Соловецкого архипелага стало соглашение «пяти ключей» между сельским поселением «Соловецкое», Приморским муниципальным районом, правительством Архангельской области, Спасо-Преображенским монастырём и Соловецким музеем-заповедником.

Следующий большой проект – подготовка к празднованию в 2020 году 500-летия со дня основания Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

Председатель правительства Алексей Алсуфьев рассказал о создании в декабре 2016 года регионального отделения международной общественной организации Алексей Алсуфьев рассказал о создании в декабре 2016 года регионального отделения «Всемирного русского народного собора»«Всемирный русский народный собор».

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил оценил встречу как важный этап духовного возрождения Русского Севера и призвал глав к более тесному сотрудничеству с благочиниями митрополии.

В рамках встречи состоялось обсуждение новых возможностей сотрудничества и представлена подготовленная митрополией «дорожная карта» по взаимодействию администраций муниципальных образований Архангельской области и РПЦ. 

В неё, в том числе, вошли такие сферы взаимодействия, как:

  • забота о сохранении нравственного здоровья общества;
  • духовное, культурное, нравственное и патриотическое воспитание;
  • поддержка института семьи, материнства и детства;
  • профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), асоциального поведения (зависимостей);
  • охрана и восстановление исторического и культурного наследия.

По предложению губернатора Игоря Орлова будет подготовлена новая редакция соглашения  между правительством и областью, а рамки «дорожной карты» будут наполнены конкретными мероприятиями, которые будут реализовываться совместно.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

30 мая

Съезд глав муни­ципа­ли­те­тов Поморья начал рабо­ту в При­мор­ском районе

30 мая

Пер­вый шпунт!

30 мая

Урок безо­пас­ности для пас­сажи­ров пер­вого «детс­ко­го» поез­да прой­дёт на архан­гель­ском вокзале

30 мая

Сози­дая диа­лог: в Архан­гель­ске сос­то­ялась встре­ча свет­ской влас­ти и духо­венства

30 мая

Евге­ний Фомен­ко посе­тил Центр при­ро­до­поль­зова­ния и охраны окружа­ющей среды

30 мая

Вышел в свет V том Помор­ской энцикло­пе­дии «Горо­да, райо­ны, люди Архан­гель­ской области»

30 мая

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на про­филь­ную смену «Коман­да 29. Юниор»

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая

Кор­пора­ция раз­ви­тия рас­пахи­ва­ет двери

29 мая

Воен­но-спор­тив­ная игра «Салют» сос­то­ялась в Архан­гель­ске

29 мая

В При­мор­ском райо­не Архан­гель­ской области про­шла эко­ло­ги­чес­кая акция «Кур­тя­ево – наша забота».

29 мая

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

29 мая

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

29 мая

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

29 мая

Новый фор­мат кон­фер­ен­ции МСП – про­дол­же­ние рабо­ты по фор­миро­ва­нию откры­того диа­лога с бизнесом

29 мая

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая

Объяв­лен кон­курс годо­вых отчё­тов для неком­мерч­ес­ких органи­за­ций «Точ­ка отсчёта»

29 мая

Про­фес­си­она­лов турин­дуст­рии приг­лаша­ют к учас­тию в конкурсе

29 мая

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

Похожие новости

30 мая Общество

Съезд глав муни­ципа­ли­те­тов Поморья начал рабо­ту в При­мор­ском районе

30 мая Общество

Пер­вый шпунт!

30 мая Общество

Урок безо­пас­ности для пас­сажи­ров пер­вого «детс­ко­го» поез­да прой­дёт на архан­гель­ском вокзале

30 мая Общество

Сози­дая диа­лог: в Архан­гель­ске сос­то­ялась встре­ча свет­ской влас­ти и духо­венства

30 мая Общество

Евге­ний Фомен­ко посе­тил Центр при­ро­до­поль­зова­ния и охраны окружа­ющей среды

30 мая Образование

Вышел в свет V том Помор­ской энцикло­пе­дии «Горо­да, райо­ны, люди Архан­гель­ской области»

30 мая Общество

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на про­филь­ную смену «Коман­да 29. Юниор»

29 мая Районы

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая Экономика

Кор­пора­ция раз­ви­тия рас­пахи­ва­ет двери

29 мая Общество

Воен­но-спор­тив­ная игра «Салют» сос­то­ялась в Архан­гель­ске

29 мая Общество

В При­мор­ском райо­не Архан­гель­ской области про­шла эко­ло­ги­чес­кая акция «Кур­тя­ево – наша забота».

29 мая Губернатор

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

29 мая Губернатор

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия