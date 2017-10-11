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В Поморье определят лучшего спортсмена 2017 года

11 октября 13:30 Спорт

Агентство по спорту Архангельской области объявляет традиционный конкурс «Спортивная звезда Беломорья», целью которого является определение лучших спортсменов и тренеров региона.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом этапе состоится приём документов участников конкурса от учреждений и организаций Архангельской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. Приём и подготовку документов осуществляет региональный центр спортивной подготовки «Поморье».

На втором этапе документы участников конкурса будут рассмотрены комиссией, которая и определит победителей во всех номинациях. Организацию и проведение второго этапа конкурса осуществляет отдел развития физической культуры и спорта агентства по спорту Поморья.

Конкурс проводится в четырёх номинациях:

  • «10 лучших спортсменов Архангельской области и их тренеры». Среди десяти кандидатов выявляется лучший спортсмен. В этой номинации учавствуют спортсмены со спортивным разрядом не ниже первого;
  • «Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья». В этой номинации будут награждены восемь спортсменов и их личные тренеры.
  • «Спортивная надежда «Поморья». В номинации будут награждены десять лучших молодых спортсменов и их личные тренеры, выступающие в своём виде спорта в возрастных категориях «юниоры и юниорки», «юноши и девушки», «мальчики и девочки». Возрастные категории определяются согласно Единой всероссийской спортивной классификации по видам спорта;
  • «Открытие года». В номинации будут награждаться десять спортсменов и их личные тренеры независимо от возраста. Для участия в этой номинации заявителям необходимо подготовить ходатайство в свободной форме, в котором подробно описать спортивный прорыв, достижение спортсмена в сравнении со спортивными результатами на официальных всероссийских и международных соревнованиях прошлого года.

Положение о конкурсе «Спортивная звезда Беломорья» можно найти здесь http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/181f2b4fea790876d23302f36e703706/ИТОГ_Положения_Конкурса_Звезда_Беломорья_2017.doc

Напомним, лучшим спортсменом 2016 года в Архангельской области стала  Дарья Вдовина.

Агентство по спорту Архангельской области

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