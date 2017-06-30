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ЕГЭ-2017: первые официальные итоги

30 июня 14:45 Общество
На пресс-конференцию были приглашены и непосредственные участницы итоговой аттестации
На пресс-конференцию были приглашены и непосредственные участницы итоговой аттестации

Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко представил журналистам региональных СМИ первые официальные результаты аттестации выпускников школ Поморья.

Отметим, что мозаика итогов по всем ЕГЭ ещё до конца не сложена. Данные продолжают поступать в регион. Тем не менее уже можно судить о том, что с некоторыми госэкзаменами выпускники справились лучше, чем их предшественники.

Напомним, в этом году первые серьёзные экзаменационные испытания ждали более 5 600 юных северян. Основной этап ЕГЭ прошёл без серьёзных сбоев.

Всё больше выпускников получают высокие баллы

Прежде всего Игорь Скубенко остановился на двух обязательных ЕГЭ: по русскому языку и математике.

Испытания «царицей наук» традиционно были разделены на базовый и профильный уровни. Математику базового профиля на максимальную оценку в пять баллов сдал каждый второй выпускник. А всего на этот экзамен пришли более 5 100 человек.

С экзаменом по русскому языку безупречно справился 71 выпускник – столько ребят получили 100 баллов. Это почти в два раза больше, чем год назад. Тридцать процентов одиннадцатиклассников заслужили высокую оценку в диапазоне от 80 до 99 баллов.

— В этом году у нас также есть стобалльники по литературе, обществознанию, физике. Всего 76 выпускников получили на экзаменах максимальную оценку. Но не это главное. Важно то, что выросло количество ребят, получивших высокие баллы, и снизилось число тех, кто не преодолел минимальный порог. Именно эти показатели позволяют говорить о качестве подготовки наших школьников, – подчеркнул министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

«Видеокамеры не мешают»

На пресс-конференцию были приглашены и непосредственные участницы итоговой аттестации – выпускницы Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Елизавета Баландина и Анастасия Патронова. Девушки оказались в числе тех, кто получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Высокие результаты они показали и на других экзаменах.

— Перед началом экзаменов, конечно, ощущалось волнение. Особенно волновалась, когда начали распечатывать задания. Но после того, как получила материалы, успокоилась. Кроме того, педагоги на экзаменах относились к нам доброжелательно и обстановка была спокойной, – рассказала о своих эмоциях на ЕГЭ Анастасия Патронова.

Напомним, в этом году все пункты проведения ЕГЭ работали по новой технологии: задания распечатывали прямо в аудиториях, а после завершения экзамена работы сканировали и направляли на проверку. Традиционная доставка бланков заданий в ручном режиме канула в прошлое.

– Видеокамеры, установленные в аудиториях, не мешают. Их практически не замечаешь, – добавила выпускница лицея имени М.В. Ломоносова Елизавета Баландина.

Электронная очередь и целевой набор

Участие в пресс-конференции также приняли ответственные секретари приёмных комиссий вузов региона, которые рассказали о новациях в работе.

В Северном (Арктическом) федеральном университете, например, для удобства абитуриентов создана электронная очередь. 

— В этом году нам выделено 3 618 бюджетных мест. 368 мест предназначены для тех, кто планирует поступать по целевым направлениям. Университет предлагает широкую линейку образовательных программ – их более 150, – рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии САФУ Вячеслав Паршин.

В Северном государственном медицинском университете основной поток абитуриентов ждут после 4 июля. Дело в том, что к этому дню выпускники получат результаты ЕГЭ по химии. Он нужен для того, чтобы попытаться стать студентом-медиком. СГМУ выделено 393 бюджетных места.

— В этом году на 20 мест увеличен набор на специальность «Лечебное дело». Все они предназначены целевикам из нашего региона. Что касается проходных баллов, то, например, чтобы поступить на специальность «Стоматология» в прошлом году, нужно было набрать не менее 220 баллов, а на «Педиатрию» – 204 балла. Это ориентир для сегодняшних выпускников, – отметила ответственный секретарь приёмной комиссии СГМУ Ольга Цыганова.

Особенность целевого приёма в этом году – квота, закреплённая за определёнными моногородами и поселениями. Выпускники, которые проживают на таких территориях, будут зачисляться в вузы по отдельному конкурсу. Это повышает шансы ребят из глубинки на студенческий билет.

Министерство образования и науки Архангельской области

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