12 февраля в Архангельске пройдёт День зимних видов спорта

12 февраля 2017 года на Красной пристани состоится яркий спортивный праздник, приуроченный к Дню зимних видов спорта.

В этот день организаторы обещают «Разминку с чемпионом», снежные баталии, массовое катание на коньках, веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья».

Изюминкой спортивного фестиваля станут мастер-классы от тренеров по фигурному катанию и хоккею с шайбой.

При поддержке Федерации хоккея Архангельской области ведущий тренер школы хоккейного мастерства «Iсe Style» Максим Арзамасов покажет интереснейшие хоккейные упражнения и поможет улучшить мастерство.

Для всех пришедших на Красную пристань в этот день будет работать полевая кухня и фотобудка.

— Приглашаю всех желающих принять участие в спортивном празднике и приобщиться к здоровому образу жизни, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области