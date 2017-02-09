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12 февраля в Архангельске пройдёт День зимних видов спорта

9 февраля 14:00 Спорт Архангельск

12 февраля 2017 года  на Красной пристани состоится яркий спортивный праздник, приуроченный к Дню зимних видов спорта. 

В этот день организаторы обещают «Разминку с чемпионом», снежные баталии, массовое катание на коньках, веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья».

Изюминкой спортивного фестиваля станут мастер-классы от тренеров по фигурному катанию и хоккею с шайбой.

При поддержке Федерации хоккея Архангельской области ведущий тренер школы хоккейного мастерства «Iсe Style» Максим Арзамасов покажет интереснейшие хоккейные упражнения и поможет улучшить мастерство. 

Для всех пришедших на Красную пристань в этот день будет работать полевая кухня и фотобудка. 

— Приглашаю всех желающих принять участие в спортивном празднике и приобщиться к здоровому образу жизни, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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