Социальный проект помогает инвалидам расширить возможности для общения

Научить граждан с инвалидностью по зрению свободно пользоваться компьютером, расширить возможности для их социальной адаптации, а также содействовать социальной реабилитации слепых, – такие цели поставили перед собой активисты архангельской областной организации «Всероссийское общество слепых».

В 2016 году в Котласском районе в рамках муниципального конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций поддержку получил проект «На компьютерной волне» местной организации «Всероссийского общества слепых».

В течение года более 100 граждан с инвалидностью по зрению успешно освоили курс компьютерной грамотности, а также приняли участие в «громких чтениях».

По словам руководителя социального проекта Светланы Забелиной, такие формы работы пользуются большой популярностью среди инвалидов по зрению. Участники проекта существенно расширили свой круг общения, научились работать на компьютерах и оценили возможности всемирной сети.

В будущем активисты некоммерческой организации планируют создать компьютерный класс, в котором инвалиды по зрению смогут регулярно обучаться компьютерным навыкам, а также получать актуальную информацию.

Напомним, в апреле 2017 года правительством области был проведен очередной конкурс муниципальных программ поддержки СО НКО. По итогам заседания конкурсной комиссии победителями были признаны 11 муниципальных образований Архангельской области. Общий размер субсидии на поддержку проектов, реализуемых в муниципальных образованиях региона, составил 2,5 миллиона рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области