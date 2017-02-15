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Вопросы помощи подросткам, вступившим в конфликт с законом, обсудили на выездном заседании

15 февраля 18:00 Молодежь

На базе воспитательной колонии в Приморском районе прошло заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рабочем совещании под руководством заместителя председателя правительства Екатерины Прокопьевой приняли участие заместитель начальника регионального УФСИН Ольга Думина, начальник колонии Денис Скородумов, уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова, заместитель областного прокурора Владимир Ананьев, представители УМВД, сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.

Главной темой обсуждения стало взаимодействие руководства воспитательной колонии с органами системы профилактики в части вопросов, касающихся жизни несовершеннолетних не только в местах заключения, но и после освобождения.

На совещании отметили, что сотрудники колонии активно сотрудничают с органами профилактики в организации воспитательной и социальной работы, восстановлении социально-полезных связей, подготовке воспитанников к освобождению.

Эта работа проводится не только силами личного состава. К ней привлекаются родственники осужденных, представители общественных организаций. В результате количество нарушений установленного порядка отбывания наказания, за которые осужденные привлекались к дисциплинарной ответственности, в 2016 году снизилось на 56 процентов.

Представители ведомств и организаций пришли к единому мнению: необходимо выстраивать работу так, чтобы все профилактические органы взаимодействовали друг с другом. И не только с помощью стандартных ответов на запросы.

К примеру, после освобождения подростка важно "не потерять из виду", помочь адаптироваться в обществе.

Еще одним итогом работы комиссии станет создание рабочая группа, которая будет рассматривать возможность открытия на базе воспитательной колонии дополнительных рабочих мест. Будет решаться и вопрос о предоставлении освобождающимся учебных мест в профессиональных училищах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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