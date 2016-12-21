2600 безработных смогут получить новую профессию в 2017 году

В 2017 году минсоцтруда Поморья планирует направить на обучение не менее 2600 безработных, 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и 30 незанятых пенсионеров.

Отметим, что в 2016 году на обучение из центров занятости направлены более 2300 граждан, 70 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и 52 незанятых пенсионера. Средние затраты на организацию обучения одного человека составили 15 000 рублей, общее финансирование программ переквалификации – 35 миллионов рублей.

Центры занятости в 2016 году предлагали обучение 86 профессиям – от машиниста лесозаготовительных машин и бульдозерист до повара и маникюрши. До 80 процентов участников образовательных программ получают рабочие профессии – они наиболее востребованы на рынке труда.

Кроме того, для граждан, имеющих профессиональное или высшее образование, были организованы курсы повышения квалификации по программам: «1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие», «Сметная документация, нормирование и ценообразование строительных работ и строительной продукции», «Управление государственными закупками».

Отметим, что служба занятости оплачивает расходы на проезд и проживание граждан в период обучения, если для этого гражданину приходится покидать постоянное место жительства.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области