Школьников и студентов приглашают принять участие в программе «Арт-Профи форум»

До 15 января 2017 года школьники, воспитанники детских домов, студенты колледжей и техникумов Архангельской области могут подать заявки на участие в региональном этапе программы «Арт-профи Форум».



Организаторами мероприятия выступили министерство образования и науки Поморья и региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельского института открытого образования.

В рамках программы будут проведены:



т ворческий конкурс рекламы-презентации профессий;



к онкурс песен о профессиях;



к онкурс социальных проектов;



конкурс «Арт-Профи – плакат»;



конкурс «Арт-Профи – профессия»;



конкурс «Арт-Профи – видео»;



конкурс «Арт-Профи – рекорд».



Все участники, чьи работы соответствуют условиям положения, получают сертификат участника, подписанный министром образования и науки Архангельской области. Победители и призёры награждаются дипломами и ценными призами. Материалы победителей регионального этапа будут направлены на всероссийский этап программы «Арт-Профи».

Финальное мероприятие регионального этапа состоится 15 февраля 2017 года. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (8182) 65-20-63.

Положение о форуме приложено к новости.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области