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Школьников и студентов приглашают принять участие в программе «Арт-Профи форум»

27 декабря 12:30 Молодежь
Программа призвана популяризировать специальности, получаемые в профессиональных образовательных организациях
Программа призвана популяризировать специальности, получаемые в профессиональных образовательных организациях

До 15 января 2017 года школьники, воспитанники детских домов, студенты колледжей и техникумов Архангельской области могут подать заявки на участие в региональном этапе программы «Арт-профи Форум».

Организаторами мероприятия выступили министерство образования и науки Поморья и региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельского института открытого образования.

В рамках программы будут проведены:

  • творческий конкурс рекламы-презентации профессий;
  • конкурс песен о профессиях;
  • конкурс социальных проектов;
  • конкурс «Арт-Профи – плакат»;
  • конкурс «Арт-Профи – профессия»;
  • конкурс «Арт-Профи – видео»;
  • конкурс «Арт-Профи – рекорд».

Все участники, чьи работы соответствуют условиям положения, получают сертификат участника, подписанный министром образования и науки Архангельской области. Победители и призёры награждаются дипломами и ценными призами. Материалы победителей регионального этапа будут направлены на всероссийский этап программы «Арт-Профи».

Финальное мероприятие регионального этапа состоится 15 февраля 2017 года. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (8182) 65-20-63.

Положение о форуме приложено к новости.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Положение о программе
Приложения к положению

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