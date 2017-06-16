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Обращение с отходами: в минлеспроме Поморья создадут специальный отдел

16 июня 10:45 Год экологии ЖКХ Общество Экология

В министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области будет создано специальное подразделение для формирования новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Архангельской области.

Такое решение принято по итогам рабочего совещания под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Участие в обсуждении приняли председатель правительства региона Алексей Алсуфьев, заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, заместители председателя правительства области Евгений Фоменко и Андрей Шестаков, а также руководители профильных органов власти.

Игорь Орлов отметил:

«Работа по формированию новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами находится на контроле федеральных органов исполнительной власти. Необходимо разработать пошаговую дорожную карту и неукоснительно соблюдать сроки реализации каждого из этапов».

Как доложил Евгений Фоменко, первый этап – разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами – успешно пройден:

«По оценке экспертов, схема выполнена на хорошем, качественном уровне. Она соответствует как действующим требованиям, так и тем, что будут приняты в будущем».

На ближайшие месяцы в Поморье запланирована работа по утверждению региональной программы и порядка сбора отходов, нормативов их накопления и тарифов.

После этого должен состояться конкурсный отбор регионального оператора.

Отметим, полномочия по формированию новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Архангельской области разделены между двумя органами исполнительной власти региона – министерством ТЭК и ЖКХ и министерством природных ресурсов и ЛПК.

Но, как отметили участники совещания, на сегодняшний день этого формата уже недостаточно.

Необходим «мозговой центр», осуществляющий общее руководство и продвигающий этот проект.

По итогам обсуждения решено создать специальный отдел в структуре минлеспрома региона, который возглавит заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии министерства Иван Попов.

Игорь Орлов поручил Ивану Попову составить понятный, с учётом всех возможных рисков, план действий, предусматривающий ускоренную и напряжённую работу по дальнейшему формированию новой системы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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