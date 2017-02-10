Фонд поддержки СМИ предлагается создать в Архангельской области

Проект положения о Фонде разработан в региональном отделении Союза журналистов России.

— Основная цель предлагаемого Фонда – это поддержка проектов средств массовой информации, а также адресная поддержка журналистов Архангельской области и ветеранов журналистики, – пояснил председатель правления регионального отделения Союза журналистов России Владимир Лойтер.

Как предполагается, Фонд будет формироваться из целевых добровольных взносов и иных, не запрещённых законом, поступлений от физических и юридических лиц Российской Федерации.

Эти средства предлагается направлять на содействие проектам в сфере образования и подготовки кадров, оказание материальной и социальной помощи молодым журналистам и ветеранам журналистики, стимулирование и поощрение специалистов, работающих в СМИ.

Контроль за расходованием средств Фонда будет вести ревизионная комиссия Архангельского регионального отделения Союза журналистов России.

Проект положения о Фонде поддержки СМИ рассмотрят на очередном заседании правления регионального отделения Союза журналистов России.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области