Начиная новое столетие

В торжествах приняли участие первые лица области и города, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главы муниципальных образований Архангельской области, делегации из Нефтеюганска и Великого Устюга, гости из США и Польши.



— Котлас – город со славной историей, город-труженик. Сегодня он строится, развивается, и нет никаких сомнений, что впереди его ждёт успешное будущее. Уверен, что его жители сделают всё, чтобы быть достойным истории родной Колонны, украшенные флагами и воздушными шарами, прошли по главным улицам Котласаземли, – обратился к котлашанам и гостям города губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Как подчеркнул глава муниципального образования «Котлас» Андрей Бральнин, столетие — это знаковое событие, точка отсчёта для нового этапа в истории города.

Епископ Котласский и Вельский Василий вручил губернатору и главе города иконы в знак благословения на добрые дела в интересах родного края и Котласа.

Вековой юбилей Котласа стал одним из череды мероприятий, которые в этом году отмечает Поморье. Среди них – 80-летие Архангельской области, 75-летие Соловецкой школы юнг, 80-летие Северодвинска.

100 лет созидания

Впервые в письменных источниках Котлас упоминается в 1573 году. В течение многих столетий Котлас оставался в тени Устюга и Сольвычегодска, но ситуация изменилась со строительством в 19 веке железной дороги Пермь—Вятка—Котлас.

Официальный статус Котлас получил 3-го (по новому стилю — 16-го) июня 1917 года, когда Временное правительство приняло постановление о преобразовании

Столетие – знаковое событие, точка отсчёта для нового этапа в истории города. посёлка при станции в город.

В 1924 году город становится административным центром Северо-Двинской губернии, затем – Северного края. В 1937 году он вошёл в состав образованной Архангельской области.

В годы Великой Отечественной войны предприятия города выпускали продукцию для фронта, через железнодорожный узел шли грузы на передовую, уголь, топливо, лес для промышленности.

В послевоенные годы начался рост промышленного производства, строительство объектов городской инфраструктуры.

Сегодня Котлас – развитый промышленный, транспортный и культурный центр юга области.

В Котласе прибавилось почётных граждан

Во время праздничной церемонии состоялось награждение грамотами и благодарностями котлашан, внёсших большой вклад в развитие города.

Ветеран труда Сольвычегодского отделения СевЖД Анатолий Костин – почётный гражданин КотласаИгорь Орлов вручил дипломы «Признательность» за воспитание детей многодетным семьям Анны и Юрия Сапожникова и Ирины и Константина Воробьевых.

Высшей награды Котласа — звания «Почётный гражданин МО «Котлас» – удостоены писатель-краевед, бывший директор Лимендской фабрики-кухни Дина Кокорина и ветеран труда Сольвычегодского отделения Северной железной дороги Анатолий Костин. Награды вручил глава муниципального образования Андрей Бральнин.

Ещё несколько котлашан награждены медалью МО «Котлас» «За особые заслуги».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области