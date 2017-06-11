Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Начиная новое столетие

В Кот­ласе сос­то­ялись тор­жест­вен­ные меро­прия­тия, приу­роч­ен­ные к юби­лею города.

11 июня 14:30 Общество Котлас
Звания «Почётный гражданин МО «Котлас» удостоены Дина Кокорина и Анатолий Костин
Звания «Почётный гражданин МО «Котлас» удостоены Дина Кокорина и Анатолий Костин

В торжествах приняли участие первые лица области и города, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главы муниципальных образований Архангельской области, делегации из Нефтеюганска и Великого Устюга, гости из США и Польши. 

— Котлас – город со славной историей, город-труженик. Сегодня он строится, развивается, и нет никаких сомнений, что впереди его ждёт успешное будущее. Уверен, что его жители сделают всё, чтобы быть достойным истории родной Колонны, украшенные флагами и воздушными шарами, прошли по главным улицам Котласаземли, – обратился к котлашанам и гостям города губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 

Как подчеркнул глава муниципального образования «Котлас» Андрей Бральнин, столетие — это знаковое событие, точка отсчёта для нового этапа в истории города. 

Епископ Котласский и Вельский Василий вручил губернатору и главе города иконы в знак благословения на добрые дела в интересах родного края и Котласа.

Вековой юбилей Котласа стал одним из череды мероприятий, которые в этом году отмечает Поморье. Среди них – 80-летие Архангельской области, 75-летие Соловецкой школы юнг, 80-летие Северодвинска.

100 лет созидания

Впервые в письменных источниках Котлас упоминается в 1573 году. В течение многих столетий Котлас оставался в тени Устюга и Сольвычегодска, но ситуация изменилась со строительством в 19 веке железной дороги Пермь—Вятка—Котлас. 

Официальный статус Котлас получил 3-го (по новому стилю — 16-го) июня 1917 года, когда Временное правительство приняло постановление о преобразовании 
Столетие – знаковое событие, точка отсчёта для нового этапа в истории города. посёлка при станции в город.

В 1924 году город становится административным центром Северо-Двинской губернии, затем – Северного края. В 1937 году он вошёл в состав образованной Архангельской области. 

В годы Великой Отечественной войны предприятия города выпускали продукцию для фронта, через железнодорожный узел шли грузы на передовую, уголь, топливо, лес для промышленности.

В послевоенные годы начался рост промышленного производства, строительство объектов городской инфраструктуры.

Сегодня Котлас – развитый промышленный, транспортный и культурный центр юга области.

В Котласе прибавилось почётных граждан

Во время праздничной церемонии состоялось награждение грамотами и благодарностями котлашан, внёсших большой вклад в развитие города.

Ветеран труда Сольвычегодского отделения СевЖД Анатолий Костин – почётный гражданин КотласаИгорь Орлов вручил дипломы «Признательность» за воспитание детей многодетным семьям Анны и Юрия Сапожникова и Ирины и Константина Воробьевых.

Высшей награды Котласа — звания «Почётный гражданин МО «Котлас» – удостоены писатель-краевед, бывший директор Лимендской фабрики-кухни Дина Кокорина и ветеран труда Сольвычегодского отделения Северной железной дороги Анатолий Костин. Награды вручил глава муниципального образования Андрей Бральнин.

Ещё несколько котлашан награждены медалью МО «Котлас» «За особые заслуги».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

11 июня

Начи­ная новое столетие

11 июня

Под­ряд­чик наме­рен завер­шить стро­итель­ство Вос­точно­го шоссе в Кот­ласе в этом году

10 июня

В Кот­ласе откры­лся уни­каль­ный меди­цин­ский центр

10 июня

Регион уве­ли­чи­ва­ет финан­сиро­ва­ние на под­гот­ов­ку райо­нов к зиме

10 июня

Раз­ви­тие сис­темы допол­нитель­ного образо­ва­ния – задача госу­дарст­вен­ная

10 июня

Игорь Орлов – с рабо­чим визи­том в Котласе

9 июня

«Лесо­руб XXI века» ста­нет общер­ос­сийс­кой пло­щад­кой для луч­ших прак­тик в сфере ЛПК и экологии

9 июня

Финан­совые школы откры­ва­ют­ся на юге области

8 июня

Доб­ролю­бов­ка под­вела итоги акции «Читай, Плесецк!»

8 июня

Новод­винск­их предп­ри­ни­ма­те­лей выслуша­ют биз­нес-ом­будс­мен и зампро­ку­ро­ра

8 июня

Одной свал­кой мень­ше – одним лесом больше

8 июня

Планы по бла­го­ус­тройству дол­жны быть предс­та­влены в пра­витель­ство области до 10 июня

7 июня

Дет­сад для форе­ли: под Севе­род­винс­ком выпус­тили в садки сто тысяч мальков

7 июня

Лес для мало­го биз­неса: с нача­ла года – 300 тысяч кубо­мет­ров

7 июня

В ТОС – всей деревней!

7 июня

Ан­дрей Пота­шев: «Все долги за топ­ливно-энер­гети­чес­кие ресур­сы дол­жны быть погаше­ны до 15 августа»

6 июня

У ста­рин­ного Пинежья – три «столицы»

6 июня

Про­дол­жа­ет­ся приём заявок на форум моло­дёжи «Коман­да 29»

6 июня

Опреде­лены победи­тели областно­го кон­курса «Семья от А до Я…»

Похожие новости

11 июня Районы

Начи­ная новое столетие

20 мая Районы

В полку прибыло!

12 апреля Губернатор

По самым высо­ким стан­дарт­ам

11 июня Районы

Под­ряд­чик наме­рен завер­шить стро­итель­ство Вос­точно­го шоссе в Кот­ласе в этом году

10 июня Губернатор

В Кот­ласе откры­лся уни­каль­ный меди­цин­ский центр

10 июня Губернатор

Регион уве­ли­чи­ва­ет финан­сиро­ва­ние на под­гот­ов­ку райо­нов к зиме

10 июня Губернатор

Игорь Орлов – с рабо­чим визи­том в Котласе

9 июня Общество

Финан­совые школы откры­ва­ют­ся на юге области

23 мая Культура

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

19 мая Районы

Раз­ви­тие вод­ных тур­маршру­тов на юге области обсужда­ют на про­фильн­ом фору­ме в Котласе

10 июня Районы

Раз­ви­тие сис­темы допол­нитель­ного образо­ва­ния – задача госу­дарст­вен­ная

1 июня Губернатор

ПМЭФ-2017: В Пле­сец­ком райо­не будут добы­вать 500 тысяч тонн щебня в год

30 мая Общество

Съезд глав муни­ципа­ли­те­тов Поморья начал рабо­ту в При­мор­ском районе

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия