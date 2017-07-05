Двум юбилейным датам будет посвящён VI фестиваль «Дирекцион-Норд»

По сложившейся традиции в День Военно-Морского Флота в Архангельске шестой год подряд будут играть духовые оркестры. Фестиваль «Дирекцион-Норд» пройдёт в столице Поморья с 28 по 30 июля и будет посвящён сразу двум юбилейным датам: 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.

В этом году во время празднования Дня ВМФ выступят восемь коллективов: из Котласа, Северодвинска, Онеги, Владимира, Сыктывкара, Калининграда, Архангельска.

28 июля «Дирекцион-Норд» стартует в Новодвинске. С 40-летием город бумажников поздравит военный оркестр войсковой части 2659 Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ из Калининграда под руководством майора Павла Марарова. Музыканты подарят новодвинцам два плац-концерта «Юбилей в юбилее» с участием девушек-барабанщиц.

В Архангельске праздник духовой музыки начнется 29 июля в 16:00. На площади перед театром драмы имени М.В. Ломоносова выступит сводный духовой оркестр в количестве 100 человек под руководством Виктора Нешкова, дирижёра гарнизонного духового оркестра Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В плац-концерте примут участие архангельские духовики: оркестр главного управления МЧС России и оркестр УФСИН России по Архангельской области; старейший коллектив из Котласа; гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы и, конечно, гости фестиваля – военные оркестры из Калининграда, Сыктывкара и Владимира.

Каждый коллектив продемонстрирует дефиле, так любимое зрителем. Четкие перестроения, сопровождающие мощным звучанием духовых инструментов, танцевальными, ритмичными движениями, ансамблевая слаженность, отменная выправка наполнят пространство невероятной энергией и праздничной атмосферой.

В этом году Архангельск будет принимать уважаемых и дорогих гостей – ветеранов Великой Отечественной войны, выпускников Соловецкой школы юнг. Напомним, школа юнг ВМФ была создана 25 мая 1942 года. Основные юбилейные мероприятия, посвящённые её 75-летию, пройдут с 25 по 30 июля. Ветераны станут почетными гостями фестиваля «Дирекцион-Норд».

В главный день празднования Дня ВМФ, 30 июля в 13:00 на площади Мира духовые оркестры примут участие в митинге «Морская дорога Победы», а затем пройдут Троицкому проспекту.

С 14:00 до 19:00 перед театром драмы развернётся красочное музыкальное шоу. Откроет праздник старейший коллектив области – оркестр из Котласа под управлением дирижёра Владимира Угрюмова.

Кульминацией VI фестиваля «Дирекцион-Норд» станет концерт на Красной пристани. С 15:00 здесь начнётся выступление военных духовых оркестров из Сыктывкара, Калининграда, Котласа, Владимира, Северодвинска и Архангельска.

Учредитель проекта «Дирекцион-Норд» – региональное министерство культуры, организатор – областной «Дом народного творчества».

Пресс-служба областного «Дома народного творчества»