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На тушение лесного пожара в Мезени направлены дополнительные силы

13 июля 18:30 Безопасность Лесные пожары

На тушение возгорания в лесах Мезенского района дополнительно направлены две группы парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра.

По оперативным данным на вечер 13 июля, площадь пожара составляет около 120 гектаров.

Всего на тушении мезенского очага задействованы шесть групп парашютистов-пожарных общим количеством 28 человек. Лесной спецназ оснащён всем необходимым противопожарным оборудованием.

Прорабатывается вопрос об отправке новых сил и средств утром 14 июля.

Помимо возгорания в Мезени, действует лесной пожар в Виноградовском районе на площади два гектара.

Всего с начала сезона на землях лесного фонда Поморья произошло 19 возгораний. Общая площадь, пройденная огнём, составляет около 160 гектаров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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