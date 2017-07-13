На тушение лесного пожара в Мезени направлены дополнительные силы

На тушение возгорания в лесах Мезенского района дополнительно направлены две группы парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра.
По оперативным данным на вечер 13 июля, площадь пожара составляет около 120 гектаров.
Всего на тушении мезенского очага задействованы шесть групп парашютистов-пожарных общим количеством 28 человек. Лесной спецназ оснащён всем необходимым противопожарным оборудованием.
Прорабатывается вопрос об отправке новых сил и средств утром 14 июля.
Помимо возгорания в Мезени, действует лесной пожар в Виноградовском районе на площади два гектара.
Всего с начала сезона на землях лесного фонда Поморья произошло 19 возгораний. Общая площадь, пройденная огнём, составляет около 160 гектаров.