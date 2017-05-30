Принятие на федеральном уровне программы «Земский фельдшер» позволит увеличить число медработников, готовых переехать на работу в сельскую местность.

По аналогии с уже действующей программой «Земский доктор», фельдшерам, согласившимся на переезд, должны выплачиваться «подъёмные» и оказываться другая поддержка для их мотивации.

Об этом заявила сенатор от Архангельской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова, комментируя инициативы, прозвучавшие в ходе работы Стратегической проектной сессии заслуженных врачей РФ.

В прошедшем в Санкт-Петербурге мероприятии приняли участие 200 заслуженных врачей РФ из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Сессия прошла при поддержке социальной платформы партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта и Министерства здравоохранения РФ. В работе сессии, кроме медиков, приняли участие руководители социального блока правительств и территориальных органов здравоохранения субъектов СЗФО, депутаты, страховые компании.

На базе Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. академика Павлова эксперты и практики системы здравоохранения вели коллективную работу над подготовкой дорожных карт поэтапного решения основных задач в деле охраны здоровья до 2025 года.

Конечной целью данной работы станет формирование общедоступной «Медицины народного доверия» на основе принципиально новой платформы взаимодействия между основными участниками сферы здравоохранения.



Ассоциацией заслуженных врачей РФ сформирован ряд межведомственных рабочих групп, что позволит рассмотреть материалы сессии в Администрации Президента, Министерстве здравоохранения РФ и территориальных органах управления здравоохранением СЗФО, профильных комитетах Госдумы, Совета Федерации и законодательных собраний субъектов.

Инициативы медиков будут проанализированы на очередном заседании социальной платформы «Единой России» и лягут в основу партийных программ и конкретных законопроектов в сфере здравоохранения.

В течение года подобные мероприятия пройдут во всех федеральных округах. Это позволит объединить вокруг процесса формирования «дорожной карты» «Медицины народного доверия» всё медицинское сообщество, представителей региональных органов власти, гражданского общества и добросовестного бизнеса.