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В Архангельской области появится мультимедийный атлас

4 марта 15:30 Информация и связь Арктика

В Архангельской области появится мультимедийный Атлас, в котором будет представлена целостная информация по географии, истории и культуре региона.

Как рассказала начальник отдела картографии и ГИС ГАУ АО «Управление ИКТ» Наталья Коновалова, основу издания составляет атлас Архангельской области 1976 года издания, карты которого нуждаются в обновлении.

Помимо этого, в мультимедийный вариант атласа войдут новые карты, объединяющие, кроме карт, тексты, видео-, фото-, и аудиоматериалы, позволяющие достойно представить все своеобразие региона и его важность для России.

Все карты планируется сгруппировать по нескольким темам:

  • общий раздел должен содержать карты, отражающие географическое положение области, ее административно-территориальное деление и своеобразие ее территории на фоне субъектов РФ;
  • природный раздел будет включать гипсометрическую, геологическую, геоморфологическую карты, а также карту полезных ископаемых;
  • социальный раздел должен быть полностью пересоставлен по отношению к атласу Архангельской области 1976 года издания. Его основой станут данные современной статистики, отраженные в картах социальных показателей районов Архангельской области, их демографической ситуации, трудовых ресурсов и занятости, уровня жизни населения;
  • экономический раздел будет содержать сведения о промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, торговле, уровне жизни населения;
  • экологический раздел, принципиально новый для Архангельской области, будет включать карты, содержащие сведения об охране окружающей среды и природных ресурсах, об основных источниках и видах загрязнения окружающей среды, систему современных особо охраняемых территорий;
  • исторический раздел будет включать карты изменения административно-территориального деления Европейского Севера России, православных храмов, а также сведения о истории освоения территории;
  • туристический раздел будет содержать информацию о памятниках культурного наследия, инфраструктуре, гостиницах, почтовых отделения, местах туристического интереса, а также адресные планы населенных пунктов АО;
  • арктический раздел будет включать сведения о природных условиях приполярной части территории области.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, особой задачей атласа является актуализация знаний об Арктике в соответствии с современными темпами экономического, социального, промышленного и инновационного развития Северного морского пути.

Эта часть атласа призвана полноценно отразить важнейшее экономическое и социальное значение арктических территорий для дальнейшего развития региона.

По итогам создания мультимедийной версии планируется издание бумажного варианта атласа.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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