Лесники Поморья продолжают подготовку к пожароопасному сезону

Утверждено распоряжение правительства Архангельской области об охране лесов от пожаров в 2017 году.



Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, анализируя динамику лесных пожаров за последние 18 лет, отметил: 2017 год будет характеризоваться повышенной пожарной опасностью. Особенно сложным ожидается июль.Общая охраняемая площадь лесов Архангельской области составляет более 29 млн гектаров.

С учётом прогнозов специалистов, финансирование противопожарных мероприятий в 2017 году увеличено на 8 млн рублей.

Всего в регионе планируется потратить на защиту лесов от огня более 234 млн рублей, из которых 160,5 млн – средства областного бюджета.

В преддверии пожароопасного сезона правительство области и региональное минприроды приняли ряд нормативных документов. В частности, произведено разделение земель лесного фонда на зоны мониторинга, определены районы применения сил и средств пожаротушения, утверждён перечень из 119 населённых пунктов, подверженных угрозе во время лесных пожаров.

Следить за лесами будут отовсюду

Как отметил Константин Доронин, на 72 % площадей будет осуществляться авиационный мониторинг. В зависимости от ситуации предполагается задействовать от семи до тринадцати бортов. Это самолёты Сessna, Ан-2 и Для обнаружения возгораний будут использоваться беспилотные летательные аппаратывертолеты Ми-8. Для обнаружения возгораний будут использоваться и беспилотные летательные аппараты.

Двадцать процентов информации об оперативной обстановке специалисты будут получать на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

На 8 % площадей предполагается наземное патрулирование, с использованием малых лесопатрульных комплексов Единого лесопожарного центра.

Всего к работе по выявлению и тушению пожаров планируется привлечь около трёх тысяч человек и более полутора тысяч единиц техники.

Особое внимание – работе с арендаторами

До начала пожароопасного сезона запланировано проведение межрегиональных и межмуниципальных учений по тактике и технике тушения В целях оказания взаимопомощи и обмена информацией о лесопожарной обстановке на границах области региональное министерство природных ресурсов и ЛПК заключило соглашения с соседними субъектами: Республиками Коми и Карелией, Ненецким автономным округом, Вологодской и Кировской областями.лесных пожаров. В них примут участие силы Единого лесопожарного центра, лесничеств, арендаторов лесных участков, пожарных частей.

Как отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, необходимо уделить особое внимание работе с арендаторами и владельцами сельхозугодий, граничащих с лесом.

Напомним, что в соответствии с вступившими 1 марта в силу изменениями в Лесной кодекс, в обязанности им вменены очистка участка от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров или создание минерализованной полосы шириной не менее полуметра.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области