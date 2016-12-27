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Игорь Скубенко подведёт образовательные итоги года в программе «13 этаж»

27 декабря 13:00

Министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко станет участником программы «13 этаж», которая выйдет в эфир Архангельского телевидения 27 декабря в 18:50. Разговор будет посвящён подведению итогов 2016 года.

Среди видимых результатов проделанной работы стоит отметить ввод в строй семи детских садов и трёх школ. Так, «дошкольные» новоселья справили в посёлке Молодёжный города Вельска, Новодвинске, Котласе, посёлке Пежма Вельского района, Яренске, Березнике и Мирном.

— Всего в 2016 году фактически открыто 1600 новых мест в детсадах, – отметил в ходе телевизионного разговора Игорь Скубенко. – Что касается новых школ, то в этом году введены в строй учебные заведения в посёлке Урдома Ленского района и в городе Мирный, сдана вторая очередь в деревне Согра Верхнетоемского района. В следующем году ожидается ввод в строй ещё нескольких образовательных объектов.

Успех сопутствовал и инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова о создании в Поморье федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской академии наук. Такой центр начал работать весной 2016 года.

Качество образования

Уходящий год подтвердил верность выбранного правительством Поморья курса по повышению качества среднего образования. Достаточно наглядными стали результаты, показанные выпускниками 2016 года.

Программа «13 этаж» с участием главы регионального ведомства выйдет в эфир канала «ТВ Центр» 27 декабря. Начало в 18:50Например, впервые за последнее время в Архангельской области появились одиннадцатиклассники, получившие 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня.

Сразу 36 человек безупречно справились с ещё одним обязательным экзаменом – ЕГЭ по русскому языку. Оценку в диапазоне 80-99 баллов получили более 1600 человек. 

Общие итоги выпускной кампании выглядят более успешными по сравнению с предыдущим годом.

Сразу восемь школ Поморья вошли в список 500 лучших средних образовательных организаций России. Кроме того, в 2016 году Архангельская область вошла в Топ-20 лучших регионов страны по работе с одарёнными детьми.

Профориентация в деле

В этом учебном году в Архангельской области был открыт первый строительный класс. Он появился на базе школы № 14 столицы Поморья. 28 учеников стали участниками пилотного профориентационного проекта.

В мае 2016 года по решению регионального правительства Архангельская область официально вступила в движение «WorldSkills Russia». В феврале 2017 года в столице региона впервые пройдёт областной чемпионат профессионального мастерства студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья».

Бюджет-2017

Более 17 миллиардов рублей выделяет правительство Архангельской области на функционирование системы регионального образования в следующем году.

Большая часть средств – почти 13 миллиардов – предназначена муниципалитетам Архангельской области. В сегодняшних экономических условиях регион практически сумел сохранить свои расходы на уровне 2016 года.

— Мы выполнили все стратегические задачи, которые стояли перед нами в уходящем году. Задача на год наступающий – сохранить стабильное финансирование всех расходных обязательств, которые в свою очередь позволят продолжить развитие сферы образования, – подчеркнул министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Программа «13 этаж» с участием главы регионального ведомства выйдет в эфир канала «ТВ Центр» 27 декабря. Начало в 18:50. 

Министерство образования и науки Архангельской области

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