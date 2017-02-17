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Наши стрелки Дарья Вдовина, Сергей Круглов и Леонид Екимов завоевали очередные медали

17 февраля 17:55 Спорт

В Ижевске продолжается чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

17 февраля на всероссийских соревнованиях спортсмены разыграли медали в упражнении «AIR-50 винтовка».

Архангельскую область в этом упражнении представляли Дарья Вдовина и Сергей Круглов. В квалификации наши спортсмены набрали максимальное количество баллов – 518,6 очка. В полуфинале наша пара также набрала максимальное количество очков – 247,1. Но в «медаль-матче» за «золото» северяне проиграли со счётом 5:3 и в итоге завоевали серебряные медали всероссийских соревнований.

Первое место заняли стрелки из Удмуртской Республики Юлия Каримова и Андрей Коньков, третье – москвичи Анна Сушко и Александр Дрягин.

На чемпионате России мужчины разыграли медали в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Заслуженный мастер спорта Леонид Екимов выбил 579 очков в квалификации и набрал 222,1 очка в финале, завоевав бронзовую медаль соревнований. «Золото» завоевал спортсмен из Иркутской области Артём Черноусов, «серебро» – Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга.

Агентство по спорту Архангельской области

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