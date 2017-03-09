Общественников привлекут к контролю за организацией питания школьников Поморья

Более активно привлекать родительские комитеты и общественные организации к контролю за качеством приготовления блюд в школьных столовых. Такое решение было принято на совместном заседании коллегии министерства образования и науки Архангельской области и общественного совета при этом ведомстве.

Совещание прошло на выезде, в архангельской гимназии № 3. Прежде всего сотрудники регионального министерства образования и представители общественного совета посетили столовую этого учебного заведения. В гимназии реализован принцип аутсорсинга – питание учеников обеспечивает частная организация.

На сайте гимназии каждые две недели публикуется меню, утверждённое Роспотребнадзором

— На сайте гимназии публикуется двухнедельное меню, которое утверждается региональным управлением Роспотребнадзора, – рассказала директор учебного заведения Елена Калинина. – Проконтролировать качество приготовления пищи могут и родители учеников.

Этот функционал особенно заинтересовал участников совещания. По мнению главы общественного совета при министерстве образования и науки Архангельской области Александра Тарана, в сфере школьного питания необходимо развивать варианты государственно-частного партнёрства.

Кроме того, представители родительских комитетов и общественных организаций должны более активно подключаться к работе по контролю качества питания школьников Поморья.

Ещё одной темой совместного выездного совещания представителей министерства образования и общественного совета стали вопросы предоставления льгот отдельным категориям учеников.

— Третий год в регионе работает система поддержки муниципальных образований: из областного бюджета частично компенсируются затраты на питание ребят, проживающих в пришкольных интернатах. Кроме того, власти на местах реализуют дополнительные программы, связанные с предоставлением льгот школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. Такие проекты есть, например, в Архангельске, – рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области