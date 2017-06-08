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В Архангельске начал работу Северный межнациональный форум

8 июня 16:45 Межнациональные отношения
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В Архангельске начал работу IX Северный межнациональный форум – ежегодная площадка для обсуждения тем, посвященных укреплению и развитию межнациональных отношений.

В нём принимают участие представители федеральной, региональной и муниципальной власти, эксперты, представители национально-культурных автономий и землячеств Архангельской области.

Заместитель губернатора по внутренней политике – руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Алексей Андронов, открывая работу форума, отметил, что Архангельская область была и остается территорией межнационального согласия.

Неотъемлемая часть работы власти

Наш регион одним из первых в Северно-Западном федеральном округе приняла региональную Стратегию реализации государственной национальной политики в Архангельской области.

Более десяти лет работает Совет по делам национальностей Архангельска и Архангельской области. В 2015 году создан Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Архангельской области.

Мероприятий по укреплению межнациональных отношений являются неотъемлемой частью работы муниципальных органов власти.

Через систему грантов осуществляется поддержка проектов СО НКО, работающих в сфере этнокультурного развития и укрепления межнациональных отношений. В 2016 году было поддержано 22 таких проекта на сумму более трёх миллионов рублей.

Национальные праздники, дни культур, ежегодный Северный межнациональный форум, акция «Большой круг», участие диаспор и землячеств в общественно-значимых мероприятиях области – все это служит укреплению добрососедских отношений в Поморье.

— В Архангельской области проживает около 100 национальностей и народов, поэтому межнациональному благополучию, как основе развития региона, всегда будет уделяться пристальное внимание власти, – подчеркнул Алексей Андронов.

Статистика – в пользу Поморья

Центральным событием форума стало совместное заседание совета по межнациональным отношениям Архангельской области и общественного экспертного совета по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений при АОСД.

В совещаниях принял участие главный советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Угрюмов. Он отметил, что в России доля довольных межнациональными отношениями по итогам 2016 года составляет 76 %, в Архангельской области это цифра – более 82 %.

В стране, в СЗФО и в Архангельской области в частности существует реальный и достаточно устойчивый межнациональный мир, который является закономерным итогом реализации национальной политики на всех уровнях власти, считает Владимир Угрюмов.

Мы стали частью «Ассамблеи народов России»

В рамках заседания председатель Совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова объявила о создании в Архангельской области регионального отделения Ассамблеи.

— Это ещё одна возможность для региона не только использовать опыт всероссийской общественной организации, но и делиться лучшими региональными проектами, – считает Светлана Смирнова.  

В первый день работы форума пройдёт выставка в рамках Дней азербайджанской культуры и праздничный концерт, на котором выступят представители разных национальностей, проживающих в Поморье.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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