Северяне смогут принять участие во Всероссийском правовом диктанте

24 декабря в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова пройдёт всероссийский правовой диктант. В этой просветительской акции могут принять участие все желающие.

Проект реализуется общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», «Европейской юридической службой», РЭУ имени Г. В. Плеханова и Фондом развития моногородов.

Всероссийский правовой диктант даст возможность всем желающим пройти тестирование и оценить собственные знания в правовой сфере. Ещё одним итогом акции станет разработка предложений и рекомендаций органам власти по системному улучшению качества правовой грамотности среди граждан России.

Обращаем внимание на то, что для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться. Информацию о себе (ФИО, возраст, вид профессиональной деятельности, город, контактный телефон и e-mail) следует отправить на адрес электронной почты: pravdictant@mail.ru.

Всероссийский правовой диктант состоится 24 декабря в Высшей школе экономики, управления и права САФУ по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 58, аудитория 202. Начало в 11:00.

Контактное лицо: Илья Бекасов, телефон: +7 919 996-53-04.

Министерство образования и науки Архангельской области