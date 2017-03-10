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В Архангельске назовут имя лучшей «Поморской мамы»

10 марта 11:00 События Семья Архангельск
Вход на праздник – свободный
Вход на праздник – свободный

11 марта в 16:00 в интеллектуальном центре САФУ состоится финал областного конкурса «Поморская мама».

Мамы покажут свои навыки на нескольких площадках: «Как купчиха постничала»; «Поморские забавы», «Своя радуга», «Перепилиха», «Не любо – не слушай, а врать не мешай», «Зеленая баня», «Морожены песни», «Буду мамой», «Северно сияние». Все выигравшие на площадках получат дипломы и памятные подарки. Северянке, занявшей первое место, вручат главный приз.

Организаторами мероприятия выступили ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»  и общественная организация «Арт-Север» при поддержке САФУ.  Также станут известны имена победительниц областного онлайн-фотоконкурса «Жемчужины Севера».

— Приглашаем всех. Детей ждут мультики, игры, баннер-раскраска, различные мастер-классы и всеми любимое научное шоу «Сумасшедшая лаборатория», – говорит заместитель директора центра Ольга Миловидова.

Вход на праздник – свободный.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (8182) 28-69-40, +7 911 670-53-53. Программа размещена в группе конкурса «Поморская мама» в социальной сети «Вконтакте». 

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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