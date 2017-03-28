Молодёжь Поморья проведет в Год экологии более ста акций по защите окружающей среды

Волонтёры при поддержке общественных экологических организаций проведут не только субботники и акции по благоустройству территорий, но и примут активное участие в различных мероприятиях всероссийского уровня.

Координацию акций будет осуществлять «Областной экологический штаб».

– Это площадка, где можно обменяться опытом и знаниями, спланировать общую деятельность по реализации тех или иных мероприятий и акций, – отметила сопредседатель Молодежного правительства Архангельской области Александра Иванова.

Реализация молодёжных экологических мероприятий на территории региона уже началась.

Так, с 1 по 23 апреля в девяти муниципальных образованиях Архангельской области пройдет V чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл». В этом году он станет областным. В Архангельске одной из площадок экологического состязания станет областной Дом молодёжи.

Помимо этого, в преддверии 9 Мая Архангельская область присоединится к всероссийской акции «Дерево Победы», которая успешно реализуется на территории региона уже не первый год. Организаторами акции выступит региональное отделение организации «Волонтёры Победы» при поддержке центра «Патриот».

Добровольцы примут участие в уборке и благоустройстве памятников, мемориалов и воинских захоронений.

Масштабный проект под названием «Генеральная уборка» реализуют представители Общероссийского народного фронта. Проект направлен на борьбу с незаконными свалками. Отслеживать санитарное состояние каждого региона поможет разработанная интерактивная интернет-карта: геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь сможет обозначить стихийную свалку и сообщить о необходимости её ликвидации.

Отметим, что не обойдет стороной тему экологии и IX Архангельский международный форум «Команда 29». В этом году он состоится в Онежском районе и пройдёт под лозунгом «Экология жизни в Архангельской области».

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области