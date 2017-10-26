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Пенсионерам Поморья предлагают наполнить «Культурный саквояж»

26 октября 12:25 Общество Соцзащита Архангельск События

Новый проект министерства культуры региона позволит северянам в возрасте от 60 лет и старше посещать концерты, спектакли, выставки бесплатно или по минимальной цене.

Идея проекта «Культурный саквояж» принадлежит министерству культуры Архангельской области. Он ориентирован на повышение качества жизни пожилых северян, активизация их творческого потенциала, увеличение доступности учреждений культуры.

Стать участником проекта может любой житель Поморья в возрасте от 60 лет и старше.

О том, как это сделать, можно будет узнать на презентации «Культурного саквояжа». Она начнется 27 октября в 16:00 в биржевом зале Гостиных дворов. Свои программы интересных, познавательных и доступных мероприятий представят ведущие учреждения культуры региона.

Кроме того, собравшихся порадуют концертными номерами артисты Поморской филармонии. В заключение встречи состоится экскурсия по Гостиным дворам. 

Вход на презентацию и экскурсию бесплатные.

Приглашается пресса.

Министерство культуры Архангельской области

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