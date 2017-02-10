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В Год экологии Поморье получит 12 миллионов на ликвидацию нефтяного загрязнения в Мезенском районе

10 февраля 15:15 Год экологии Экология

Минприроды России в рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна» удовлетворило заявку регионального минлеспрома о выделении субсидии в размере более 12 млн рублей. Денежные средства будут направлены на ликвидацию нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов, который впадает в реку Мезень.

Основная причина загрязнения ручья и прилегающей территории – проливы и утечки нефтепродуктов прошлых лет в месте, где ранее находилась войсковая часть.

Первые работы по экологической оценке и локализации последствий техногенного загрязнения были проведены еще в 2012 году. В ходе дополнительных изысканий специалисты установили: риск дальнейшего просачивания нефтепродуктов в водоносные горизонты сохраняется.

На загрязнённом участке ручья необходимо провести работы по выемке донных отложений, удалению и утилизации пропитанного нефтепродуктами грунта, последующей планировке территории и посеву многолетних трав.

Проект с необходимыми обоснованиями и расчётами был направлен специалистами регионального минлеспрома в Минприроды России, где получил положительную оценку.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, важно, что правительство страны нашло возможным поддержать наш регион и выделить необходимые для реализации проекта средства. Это говорит о том, что решение проблемы загрязнения окружающей среды остаётся в числе приоритетов государства.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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