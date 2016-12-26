Предновогодний разговор с губернатором Игорем Орловым на канале «Свой регион»

В канун Нового года на телеканале «Свой регион» выйдет очередной выпуск программы «Комильфо», в которой принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Зрителей ждёт неформальный разговор с главой региона на самые разные темы, неожиданные вопросы о том, что волнует главу Поморья, когда он был по-настоящему счастлив, есть ли у него жизненный девиз и какие планы он строит как губернатор и как человек.

В беседе с ведущей Натальей Галушиной были затронуты и знаковые темы будущего года – форум «Арктика – территория диалога» и 80-летие Архангельской области.

Смотрите программу «Комильфо» на телеканале «Свой регион» 30 декабря в 19.30!

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области