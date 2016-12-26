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Предновогодний разговор с губернатором Игорем Орловым на канале «Свой регион»

26 декабря 12:00

В канун Нового года на телеканале «Свой регион» выйдет очередной выпуск программы «Комильфо», в которой принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Зрителей ждёт неформальный разговор с главой региона на самые разные темы, неожиданные вопросы о том, что волнует главу Поморья, когда он был по-настоящему счастлив, есть ли у него жизненный девиз и какие планы он строит как губернатор и как человек.

В беседе с ведущей Натальей Галушиной были затронуты и знаковые темы будущего года – форум «Арктика – территория диалога» и 80-летие Архангельской области.

Смотрите программу «Комильфо» на телеканале «Свой регион» 30 декабря в 19.30!

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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12 декабря

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12 декабря

За него­тов­ность к зиме спро­сит про­кура­тура

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