Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин встретился с архангельскими журналистами

Сегодня заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин выступит с открытой лекцией перед участниками III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России».

Накануне в рамках рабочего визита в Архангельскую область он познакомился с деятельностью архангельских телекомпаний и провёл встречу с редакторами печатных СМИ.

Алексей Волин пообщался с руководством и сотрудниками ГТРК «Поморье» и Архангельского телевидения, стал гостем популярных телепередач – «Эксперт» и «Автограф дня». С архангельскими телевизионщиками Алексей Волин обсуждал перспективы развития цифрового телевидения.

К участию в разговоре с редакторами печатных СМИ региона был приглашен также руководитель архангельского филиала «Почты России» Григорий Бедрин.

Открытый и профессиональный диалог был посвящён различным нюансам деятельности газет – от розничного распространения и подписки до взаимодействия с почтой, социальными сетями и интернетом в целом.

По мнению Алексей Волина, интернет-представительство газеты не должно быть полной копией бумажной версии. Вместе с тем, наличие сайта значительно расширяет спектр возможностей для редакции печатного СМИ, а грамотное использование этими возможностями может стать дополнительным импульсом для развития газеты.

Особое внимание в ходе разговора было уделено взаимоотношениям газет и Почты России. Как подчеркнул Григорий Бедрин, Почта России открыта для сотрудничества, в том числе в таком формате, как продвижение газет в рамках подписной компании. Более того, за последнее время отмечается интересный тренд: увеличение объема розничных продаж газет в отделениях связи.

Алексей Волин отметил, что Архангельская область усилила свои позиции в рейтинге Минсвязи по количеству газетных киосков в регионе. Благоприятное отношение со стороны власти отмечают и распространители печатных изданий.

Так, в рейтинге, который составляет Ассоциация распространителей печатной продукции, Архангельская область поднялась с 50 места в 2015 году до 25 по итогам 2016 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области