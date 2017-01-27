В регионе началась подготовку к предстоящему паводку

Первое заседание оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка состоялось в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.



Возглавляющий оперативную группу руководитель агентства Александр Уваров доложил о задачах, которые поставлены правительством региона перед комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС. Среди них – координация и взаимодействие рабочих групп Архангельской и Вологодской областей в целях сопровождения ледохода на Северной Двине от Великого Устюга до Котласа. Первое общее совещание намечено на начало марта.

В этом году Архангельская область также окажет помощь Ненецкому автономному округу в проведении взрывных работ на местных реках – предварительная договорённость о взаимодействии достигнута между руководством Поморья и НАО.

Кроме того, в плановом режиме ведётся комплексное исследование русловых процессов и формирования заторов, подготовка личного состава и необходимых документов для проведения взрывных, ледорезных и ледокольных работ.

По информации начальника ФГБУ «Северное УГМС» Сергея Пуканова, на конец января этого года толщина льда на реках области составляет 40-50 сантиметров и почти везде на 5-10 сантиметров превышает среднее многолетнее значение. Кроме того, в январе отмечено интенсивное снегообразование. В бассейнах рек Пинега и Мезень высота снежного покрова близка к норме, а на западе региона она превышает норму на 10-20 сантиметров.



«По прогнозу Гидрометцентра, в феврале среднемесячная температура и количество осадков ожидаются в пределах нормы. Прохождение паводка во многом будет зависеть от погоды в феврале-марте, а также от интенсивности весенних процессов», – заключил главный метеоролог региона.

Как отметил Александр Уваров, опыт прошлых лет показывает, что координация всех сил, вовремя принятые превентивные меры и плановые мероприятия позволяют минимизировать ущерб от неблагоприятного воздействия вод и обеспечить безопасность населения Поморья. В феврале работа по подготовке к ледоходу и паводку будет продолжена.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области