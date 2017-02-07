Первая пятилетка бизнес-отеля «Столица Поморья»

Пять лет назад, 7 февраля 2012 года, своего первого гостя принял бизнес-отель «Столица Поморья».

С ноябре 2011 года региональное министерство имущественных отношений закрепило здание гостиницы «Пур-Наволок», находящееся в областной собственности, за ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций».

Специалисты фонда провели экспертизу объекта и разработали план модернизации отеля. После ремонта гостиница получила новое имя – «Столица Поморья». Все работы были выполнены без участия бюджета. Инвестиции в объект составили 36,2 млн рублей из средств фонда и 21,8 млн рублей привлечённых средств. Было создано более 50 рабочих мест.

— Мы постоянно совершенствуем инфраструктуру гостиницы, – рассказал директор «Фонда имущества и инвестиций» Максим Заборский. – В 2013 году у отеля появилась собственная парковка с освещением, а в 2016-м «Столица Поморья» официально получила категорию «3 звезды».

С 2012 года отель принял более 60 000 человек. Налоги и взносы в бюджеты разных уровней составили свыше 34 млн рублей.

— «Столица Поморья» стала одним из успешных проектов регионального минимущества и ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций». Предприятие постоянно совершенствует услуги и вносит свой вклад в развитие сферы гостеприимства на Севере, – подчеркнула министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва.

Министерство имущественных отношений Архангельской области