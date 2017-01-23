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Архангельский водорослевый комбинат: курс на развитие

23 января 16:40 Инвестиции

Архангельский водорослевый комбинат после смены собственника должен выйти на новый уровень развития. Об этом заявил министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Алексей Коротенков.

9 января 2017 года в присутствии представителя Росимущества и при участии регистратора прошла передача уставных документов предприятия новому собственнику – компании «Аквакультура Баренц». Генеральный директор в установленном порядке проинформировал контрагентов.

Напомним, сама сделка о продаже государственного унитарного предприятия "Архангельский опытный водорослевый комбинат» состоялась в декабре 2016 года.

Как заявил Алексей Коротенков, новый собственник подтвердил намерения сохранить действующий профиль единственного в России и странах СНГ предприятия по добыче и глубокой переработке морских водорослей.

В настоящий момент прошла смена руководства комбината, назначен новый генеральный директор.

  – Руководством предприятия на данный момент проводится анализ текущей ситуации, формируются долгосрочные планы развития и необходимые ресурсы, – пояснил Алексей Коротенков. – Кроме того, за текущей период проведены рабочие встречи с коллективом комбината, представителями СГМУ, САФУ, рыбохозяйственной науки, КРАО, регионального  правительства  и мэрии Архангельска. 

Напомним, Архангельский водорослевый комбинат должен стать одним из опорных предприятий биоресурсного и биотехнологического кластера Архангельской  области. Выполнение этой задачи связано с освоением новых видов продукции и возможным использованием мощностей уникального предприятия для переработки других биоресурсов Поморья. Такие задачи поставлены губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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