Архангельский водорослевый комбинат: курс на развитие

Архангельский водорослевый комбинат после смены собственника должен выйти на новый уровень развития. Об этом заявил министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Алексей Коротенков.

9 января 2017 года в присутствии представителя Росимущества и при участии регистратора прошла передача уставных документов предприятия новому собственнику – компании «Аквакультура Баренц». Генеральный директор в установленном порядке проинформировал контрагентов.



Напомним, сама сделка о продаже государственного унитарного предприятия "Архангельский опытный водорослевый комбинат» состоялась в декабре 2016 года.

Как заявил Алексей Коротенков, новый собственник подтвердил намерения сохранить действующий профиль единственного в России и странах СНГ предприятия по добыче и глубокой переработке морских водорослей.



В настоящий момент прошла смена руководства комбината, назначен новый генеральный директор.

– Руководством предприятия на данный момент проводится анализ текущей ситуации, формируются долгосрочные планы развития и необходимые ресурсы, – пояснил Алексей Коротенков. – Кроме того, за текущей период проведены рабочие встречи с коллективом комбината, представителями СГМУ, САФУ, рыбохозяйственной науки, КРАО, регионального правительства и мэрии Архангельска.

Напомним, Архангельский водорослевый комбинат должен стать одним из опорных предприятий биоресурсного и биотехнологического кластера Архангельской области. Выполнение этой задачи связано с освоением новых видов продукции и возможным использованием мощностей уникального предприятия для переработки других биоресурсов Поморья. Такие задачи поставлены губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области