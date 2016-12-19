Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Каргопольские школьники встретились с Генконсулом США в Санкт-Петербурге

19 декабря 18:15 Районы Молодежь Международные связи

Такую возможность получили победители районного конкурса исторических квестов «Каргополь – Русская Америка». Напомним, что именно в древнем северном городе родился Александр Баранов, первый главный правитель русских владений на Аляске. 

В северной столице каргопольские школьники посетили Эрмитаж и Кунсткамеру, а затем состоялась встреча с Генконсулом США в Санкт-Петербурге Томасом Лири. Конечно, ключевой темой обсуждения стала роль  Александра Баранова в Ключевой темой разговора с господином Лири стала роль Александра Баранова в развитии Аляскиразвитии североамериканских территорий. Поговорили и о его родине – Каргополе.

Конкурс, посвящённый 270-летию со дня рождения Александра Баранова, завершился в начале декабря. Его победителем стала команда МОУ «Архангельская СШ» из деревни Шелоховская с квестом «Помоги Александру Баранову вернуться в Каргополь».

По мнению сотрудников Каргопольского музея, которые выступили организаторами конкурса, такая форма работы позволяет вовлечь старшеклассников в изучение истории своего края, своей Родины, узнать больше о своих земляках.

Министерство культуры Архангельской области

Общество

22 декабря

Под­веде­ны итоги трид­цать пер­вой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

22 декабря

Шаг навстре­чу буду­щему: в Архан­гель­ске предс­та­вили улуч­шен­ную вер­сию экзоске­лета

22 декабря

Аген­тство стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток обу­ча­ет муни­ципа­лов про­ек­тно­му управле­нию

22 декабря

В Поморье сни­зилось коли­чес­тво ДТП

22 декабря

Феде­раль­ная трас­са М-8 дой­дёт до аэро­пор­та «Архан­гельск»

22 декабря

Старт Года эко­ло­гии: общест­вен­ность, власть и биз­нес Поморья «све­рили часы»

22 декабря

Более 100 биле­тов куп­лено по акции «Подари детям Новый год»

22 декабря

Грант на соз­да­ние цен­тра для дет­ей-аут­ис­тов получи­ла бла­гот­вори­тель­ная органи­за­ция «Ангел»

22 декабря

Рос­сийс­кие пара­лим­пийцы при­мут учас­тие в ново­год­нем спор­тивн­ом празднике

21 декабря

Семи­нар по про­фил­ак­тике кор­руп­ции в сфере гос­заку­пок про­шёл в Архан­гель­ске

21 декабря

Дорож­ные объек­ты Поморья: под конт­ро­лем общест­вен­ности

21 декабря

В Архан­гель­ске наз­вали луч­ших спор­тсме­нов 2016 года

21 декабря

22 декаб­ря в Архан­гель­ске наг­ра­дят победи­те­лей «Зим­ней сказ­ки 2016»

21 декабря

На теле­фоне здо­ровья – «Стоп, инсульт!»

21 декабря

В сле­ду­ющем созы­ве депу­та­тов областно­го Соб­ра­ния ста­нет меньше

21 декабря

В Архан­гель­ской области сни­зилось число пра­во­на­ру­ше­ний среди под­рос­тков

21 декабря

В нас­тупа­ющем году получить полис ОСАГО ста­нет проще

20 декабря

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия Аркти­чес­кой зоны РФ обсу­дят на экспе­рт­ном круг­лом столе в Москве

20 декабря

Собы­тий­ный туризм – для каж­дого вре­мени года

Похожие новости

19 декабря Общество

Кар­гополь­ские школь­ники встре­тились с Ген­консу­лом США в Санкт-Пет­ер­бурге

26 ноября Общество

Кот­ласско­му тех­нику­му прис­во­ено имя героя Вели­кой Оте­чест­ве­нной войны

17 ноября Культура

Дея­тели куль­туры Поморья смо­гут пре­тен­довать на сти­пен­дию Сове­та Баре­нц-реги­она

8 ноября Культура

Север­ный мор­ской музей вклю­чил­ся в соз­да­ние рос­сийско-нор­вежс­кой муз­ей­ной сети

7 ноября Общество

Игорь Орлов: «Мы возв­ра­ща­ем­ся к пра­вильным отноше­ни­ям с Азер­байджа­ном»

3 ноября Общество

Архан­гель­ская область и Азер­байдж­ан под­пи­шут сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

28 октября Общество

Участ­ни­ки про­граммы «Колар­ктик» полу­чат гранты

21 декабря Районы

22 декаб­ря в Архан­гель­ске наг­ра­дят победи­те­лей «Зим­ней сказ­ки 2016»

15 декабря Районы

Семь зональ­ных цен­тров пат­ри­оти­чес­кого вос­пита­ния откры­ли в Поморье в 2016 году

14 декабря Районы

Моло­дёж­ный ресур­сный центр откры­ли в Онеге

13 декабря Районы

Сим­би­оз моло­дёж­ного дви­же­ния и ТОС даст новый импульс про­ек­там раз­ви­тия тер­рито­рий

11 декабря Общество

Игорь Орлов: «Ключ к раз­ви­тию тер­рито­рии – ини­ци­ати­ва, кото­рую мы дол­жны под­дер­жать»

10 декабря Общество

Более 100 моло­дых полити­ков Поморья соб­рались на юби­лей­ном форуме

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия