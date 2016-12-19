Каргопольские школьники встретились с Генконсулом США в Санкт-Петербурге

Такую возможность получили победители районного конкурса исторических квестов «Каргополь – Русская Америка». Напомним, что именно в древнем северном городе родился Александр Баранов, первый главный правитель русских владений на Аляске.

В северной столице каргопольские школьники посетили Эрмитаж и Кунсткамеру, а затем состоялась встреча с Генконсулом США в Санкт-Петербурге Томасом Лири. Конечно, ключевой темой обсуждения стала роль Александра Баранова в Ключевой темой разговора с господином Лири стала роль Александра Баранова в развитии Аляскиразвитии североамериканских территорий. Поговорили и о его родине – Каргополе.

Конкурс, посвящённый 270-летию со дня рождения Александра Баранова, завершился в начале декабря. Его победителем стала команда МОУ «Архангельская СШ» из деревни Шелоховская с квестом «Помоги Александру Баранову вернуться в Каргополь».

По мнению сотрудников Каргопольского музея, которые выступили организаторами конкурса, такая форма работы позволяет вовлечь старшеклассников в изучение истории своего края, своей Родины, узнать больше о своих земляках.

Министерство культуры Архангельской области