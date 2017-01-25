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Субсидии областного бюджета – районным фестивалям

25 января 9:50
Логотип проекта «Любо-Дорого»
Логотип проекта «Любо-Дорого»

Девять районных фестивалей стали победителями регионального конкурса на предоставление субсидий муниципальным образованиям Поморья в рамках проекта «Любо-Дорого».

В их числе такие известные бренды Поморья, как «Вилегодская калачная рассыпуха», «Сметанинские встречи», «Устьянская ссыпчина».  Всего на реализацию культурных проектов выделено три миллиона рублей.

— В районах Архангельской области проходит большое количество праздников и фестивалей. Поддержать интересные начинания, ставшие всенародно любимыми праздниками, – одна из главных задач регионального министерства культуры. Несколько лет успешной реализации проекта «Любо-Дорого» показали, что такая форма поддержки очень эффективна, – отметил заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов. 

Для таких фестивалей, как «Устьянская ссыпчина», эта форма поддержки стала уже традиционной. Есть и новые проекты: к юбилею Котласа будет организован международный фестиваль художественного искусства «Столетник». Он объединит скульпторов по дереву, мастеров кузнечного дела, живописцев и художников арт-объектов.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы от художников из разных городов России по акварели, графике и даже спрей-арту – нанесению на здания городского пейзажа рисунков и надписей с помощью аэрозольной краски. Это направление представит норвежский художник Скотт Тойе. Итогом фестиваля станет открытие «Бульвара искусств» – настоящей пешеходной улицы. Фестиваль «Столетник» пройдёт с 4 по 12 июня.

Кстати, разработал логотип проекта «Любо-Дорого» архангельский художник Алексей Григорьев, который с большим интересом работает над темой истории освоения Арктики. Недавно он представил свою книгу о Георгии Седове в региональном министерстве культуры, а сейчас художник готовится к персональной выставке, где покажет свои иллюстрации.

Министерство культуры Архангельской области

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