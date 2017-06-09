Общественность и эксперты обсуждают новый регламент использования земель в зонах охраны памятников

На очередном заседании общественного совета при министерстве строительства и архитектуры Архангельской области был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление регионального правительства, регулирующее использование земель в зонах охраны объектов культурного наследия.

Руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко пояснила участникам обсуждения, что проект постановления представлен на странице инспекции на официальном сайте правительства области.

Информация о проведении общественного обсуждения проекта была размещена в СМИ, его результаты утверждены 1 июня 2017 года и также выложены в открытом доступе.

— Цель, которую преследует региональный орган охраны – сохранить расположенные на территории Архангельска объекты культурного наследия в их исторической среде и на сопряженной с ними территории с учетом сформировавшейся застройки, защитив при этом конституционное право каждого архангелогородца на доступ к культурным ценностям, – подчеркнула Анна Ивченко.

Член общественного совета, член Союза архитекторов РФ и правления региональной организации «Союза архитекторов РФ» Геннадий Ляшенко предложил вынести документ на дополнительное обсуждение экспертного сообщества:

«Проект постановления необходимо рассмотреть на градостроительном совете города Архангельска, это даст дополнительную объективную оценку со стороны профессионального сообщества».

Председатель общественного совета Григорий Тарасулов отметил, что в последующем этот документ будет действовать десятки лет и влиять на принимаемые решения о застройке областного центра.

— Проект постановления об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия должен быть рассмотрен архитекторами, застройщиками, градостроительным советом города, – подчеркнул Григорий Тарасулов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области