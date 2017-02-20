Кадастровая палата подвела итоги работы за 2016 год

Почти вдвое выросло количество сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданных кадастровой палатой в 2016 году.

До 1 января 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществлял полномочия по кадастровому учету недвижимого имущества и предоставлению сведений об объектах недвижимости.

В целом, за 2016 году на бесплатной основе филиалом предоставлено 246 237 сведений государственного кадастра недвижимости, что на 11 % больше, чем в 2015 году.

Сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на бесплатной основе предоставлено 183 667, что на 99 % больше, чем в 2015 году.

Отмечен также рост количества запросов, направленных в филиал федеральными и региональными органами государственной власти в электронном виде.



Количество зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и земельных участков, учтённых филиалом в 2016 году на территории Архангельской области и НАО, увеличилось по сравнению с 2015 годом более, чем на 13 тысяч, и составило 1 229 731 объект.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу