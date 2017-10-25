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Андрей Багрецов:
«Строительство нового спортивного комплекса в Северодвинске начнётся в 2018 году»

25 октября 17:00 Спорт Законотворчество

Развитие массового спорта и успехи в спорте высших достижений невозможны без развития спортивной инфраструктуры. О том, что сделано в Архангельской области в этом направлении, и что предстоит сделать, рассказал на «Правительственном часе» октябрьской сессии областного Собрания руководитель регионального агентства по спорту Андрей Багрецов.

За последние пять лет в Архангельской области с участием федеральных средств построены несколько крупных спортивных объектов. Это физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске, лыжероллерная трасса в Устьянском районе, крытый каток с искусственным льдом в Северодвинске, стадион им. А.Ф. Личутина в Архангельске.

В рамках реализации региональной государственной программы построены две лыжероллерные трассы, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и спортивная площадка в Котласе, ФОК «Звездочка» в Северодвинске, крытый каток с искусственным льдом в Архангельске

— Модернизируются существующие спортивные объекты для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, – доложил Андрей Багрецов. – В частности, на ФОК «Норд Арена» организован беспрепятственный доступ людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. В 2016 году в Архангельске на территории средней школы № 1 создана первая специализированная спортивная площадка для параворкаута.

Продолжается и программа строительства небольших спортивных площадок.

С 2012 по 2017 год для обустройства плоскостных спортивных сооружений из областного бюджета было выделено около 97 млн рублей. На эти средства построены 142 плоскостных сооружения, в том числе 34 мини-футбольных поля, 50 хоккейных кортов, скейтпарки для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, площадки для стритбола, волейбола, уличного баскетбола, универсальные тренажеры.

В 2017 году обустроено 11 плоскостных сооружений на сумму 12,3 млн рублей.

— Работа действительно проделана огромная, в результате в рейтинге Минспорта России Архангельская область занимает высокое 35 место среди всех регионов страны, – отметил Андрей Багрецов. – В 2018 году планируется строительство ещё одного физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске. Предполагается, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено около 32 млн рублей. Ещё 73 млн рублей запланировано в областном бюджете.

После строительства спортивного объекта в Северодвинске намечено строительство ФОКа в Архангельске.

Спортивная тематика доклада нашла живейший отклик у народных избранников. Депутаты интересовались судьбой спортивных объектов в Архангельске, Северодвинске, Коряжме, Котласе, Вельске, Новодвинске и многих других муниципалитетах. На все вопросы были даны развёрнутые ответы.

— Сегодня было высказано очень много предложений по будущему строительству спортивных объектов. В этой связи предлагаю особенно тщательно подойти к этому вопросу при рассмотрении бюджета Архангельской области на 2018 год, – подвёл итог «Правительственного часа» председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике Сергей Моисеев.

Агентство по спорту Архангельской области

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