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Причины аварии в Верхней Тойме установит компетентная комиссия

4 марта 11:00 Безопасность Строительство

Администрацией Верхнетоемского муниципального района начата проверку по факту обрушения крыши спортивного зала в селе Верхняя Тойма. Об этом сообщил начальник управления образования администрации района Анатолий Полиброда.

Построенное более 25 лет назад здание было выведено из эксплуатации на период ремонтных работ. Как отметил Анатолий Полиброда, пострадавших в результате аварии нет – занятия в помещении не проводились, строительных рабочи[ на момент обрушения также в здании не было.

– До окончания работы компетентной комиссии, в состав которой вошли представители всех заинтересованных сторон, говорить о причинах аварии преждевременно, – сказал Анатолий Полиброда.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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