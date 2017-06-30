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Региональный минстрой провёл для муниципалов семинар по получению разрешения на строительство

30 июня 15:45 Строительство Госуслуги

30 июня региональное министерство строительства и архитектуры в целях консультативной и методической помощи провело семинар для органов местного самоуправления Архангельской области.

В рамках семинара рассмотрели вопросы формирования областной адресной инвестиционной программы, финансирования программных мероприятий и внедрения на территории региона целевой модели «Получение разрешения на строительство».

Особое внимание организаторы обратили на такие актуальные вопросы, как разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, программ комплексного развития, предоставление муниципальных услуг в электронном виде, а также обеспечение максимальной доступности информации для застройщиков и потенциальных инвесторов.

В ходе обсуждения органам местного самоуправления даны рекомендации активизировать работу по обновлению интернет-порталов муниципальных образований, на которых необходимо создать отдельный раздел для застройщиков, включающий информацию об оказываемых государственных (муниципальных) услугах, действующих регламентах предоставления услуг, документах стратегического развития и планирования.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

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