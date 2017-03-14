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Жителей Поморья призывают поддержать «Час Земли»

14 марта 16:45 Год экологии Экология

25 марта с 20:30 до 21:30 пройдёт ставшая традиционной всемирная общественная экологическая акция «Час Земли». Ровно на один час жители планеты выключат свет и электроприборы. Правительство Архангельской области приглашает северян присоединиться к акции.

Инициатором «Часа Земли» выступает Всемирный фонд дикой природы. Акция проходит с 2007 года.

По словам министра  природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, правительство региона также поддержит акцию в «Час Земли» будет выключена подсветка административных зданий.

– В 2016 году участие в акции приняли более двух миллиардов жителей планеты из 172 стран, в том числе 20 миллионов россиян. В их числе – и наши земляки. Мы надеемся, что в этом году, который объявлен Годом экологии, жители Поморья проявят ещё большую активность, – отметил Константин Доронин.

По словам руководителя лесной программы Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Андрея Щеголева, цель акции – привлечь внимание к ограниченности ресурсов нашей планеты и призвать людей бережно относиться к тому, что дает нам природа. 

— В рамках Часа Земли мы рассказываем, как человек воздействует на землю, воду, лес и воздух и каковы будут последствия этого воздействия. А главное – что каждый из нас может предпринять уже сегодня, чтобы не потерять эти жизненно важные ресурсы, – подчеркнул Адрей Щеголев.

Узнать больше об акции и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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