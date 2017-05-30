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Съезд глав муниципалитетов Поморья начал работу в Приморском районе

30 мая 15:45 Районы
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области» в Уйму приехали 138 глав муниципальных образований региона, а также депутаты местных советов.

В приветственном слове к представителям самой близкой к народу власти губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что ассоциация – сильное объединение, способное решать любые стоящие пред властью задачи.

Он поблагодарил глав за ответственное и добросовестное отношение к делу.  

Игорь Орлов выделил несколько направлений деятельности, на которые главам муниципальных районов и городских округов и главам сельских поселений следует обратить внимание.

Опираясь на собственные силы

В первую очередь, это поддержка предпринимательства и меры, направленные на развитие экономического потенциала территории, расширение оказания социальных услуг некоммерческими организациями.

Только опираясь на собственные силы и возможности, можно планировать развитие, включаться в региональные и федеральные программы.

— Нужно, чтобы финансовая модель, которую Вы конструируете, предусматривала реализацию приоритетных проектов на основе участия власти, бизнеса и населения. Государственно-частное партнёрство – самый действенный способ развития территории, – уверен губернатор.

Проектное управление плюс МФЦ

При этом Игорь Орлов подчеркнул, что ключ к пониманию приоритетов развития – проектное управление. Тогда, например, необходимость строительства новой школы будет обоснована не только ветхостью старого здания, а станет частью целого комплекса мероприятий, дающих мощный импульс развитию системы образования района в целом.

Еще одно направление, меняющее сам принцип работы органов власти – это использование сети многофункциональных центров.

— Многофункциональные центры сегодня есть во всех районах области. Они будут расширять спектр своих услуг. Тем самым мы будем менять систему муниципальной власти, – подчеркнул Игорь Орлов.

Также губернатор проинформировал глав о том, что Президент РФ принял решение о продлении работы Фонда реформирования ЖКХ и программы по переселению граждан из аварийного жилья. Область примет самое активное участие в её реализации.

В работе съезда приняли участие депутат Госдумы Елена Вторыгина, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, члены правительства Архангельской области.

От докладов до прямого разговора

В рамках съезда обсуждались и другие вопросы.

Оптимизацию территориальной организации муниципальных образований представили на примере Приморского района. О финансово-экономической основе МСУ рассказал глава Виноградовского района Алексей Таборов. Опытом решения вопросов благоустройства сельских поселений поделилась глава МО «Березницкое» Татьяна Никонорова.

Одним из центральных пунктов повестки работы съезда стал доклад министра здравоохранения Антона Карпунова о совершенствовании оказания акушерско-гинекологической помощи в Архангельской области.

Общение глав с губернатором области продолжилось в формате прямого диалога.

Лучших глав наградили

На съезде ассоциации глав состоялось торжественное награждение лучших представителей муниципальной власти.

Почётные грамоты губернатора с нагрудными знаками получили начальник отдела ЖКХ города Северодвинска Любовь Кривощекова, заместитель главы по финансово-экономическим вопросам МО «Уемское» Надежда Тропинина, глава МО «Хаврогорское» Холмогорского района Виталий Федоровцев.

Именные губернаторские часы получили заведующая отделом по местному самоуправлению Устьянского района Надежда Засухина и начальник управления делами администрации Пинежского района Светлана Мельникова.

За ответственность, проявленную при реализации программы ликвидации аварийного жилья и достижение целевого показателя 2016 года в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда, благодарственными письмами губернатора награждены главы Вельского, Ленского, Няндомского и Холмогорского районов, а также главы МО «Вельское», «Емецкое» и «Холмогорское».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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