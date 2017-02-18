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Губернатор области встретился с активом Холмогорского района

18 февраля 16:00 ЖКХ Здоровье Общество Районы Энергетика Транспорт Тарифы и цены
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Глава Поморья Игорь Орлов провёл встречу с главами муниципальных образований Холмогорского района, активистами ТОС, лидерами общественных организаций и жителями села Емецк.

Вопросов у населения накопилось предостаточно, поэтому люди спешили поделиться с губернатором наболевшими проблемами. Одна из наиболее острых – медицинское обслуживание населения. По словам местных жителей, в районе не хватает врачей и медсестёр.

Игорь Орлов отметил актуальность проблемы медицинских кадров на селе. Специально для этого в Северном государственном медицинском университете существует так называемый «региональный заказ».

— Сегодня мы готовим медицинских специалистов для работы в сельской местности. В ближайшие два года мы ожидаем около 400 квалифицированных медиков, которые пополнят районные больницы и ФАПы. Конечно, вся помощь в рамках государственных и региональных программ будет оказываться в полном объёме, – подчеркнул Игорь Орлов.

Ещё одна важная тема – устройство новой ветки теплотрассы к жилым домам с печным отоплением в деревне Шильцево. По словам энергетиков, мощности котельной позволяют реализовать проект, но необходимы средства. Глава региона предложил заложить инвестиционную составляющую в тариф и поручил проработать вопрос с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Жители Емецка также подняли вопрос о модернизации сети уличного освещения в населенных пунктах, по которым осуществляется интенсивное движение транспорта. Речь идёт о пятикилометровом участке трассы М8, которая проходит по территории села. И если этот отрезок в виду важности обслуживается хорошо, то на освещение остальных муниципальных дорого денег не остаётся.

В связи с этим администрация МО «Емецкое» обратилась в региональное министерство транспорта с просьбой включить данные мероприятия в государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014–2020 годы)».

Вопросов на встрече было много. Говорили о важности арктического форума, ледовых переправах и мостах, модернизации автовокзала в Емецке. По итогам обсуждения Игорь Орлов дал профильным министерства конкретные поручения, которые будут на контроле главы региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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