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Делегация Поморья приняла участие в конференции по развитию городских агломераций

25 мая 18:40 Инновации

Главными темами IV всероссийской конференции, состоявшейся в Новосибирске, стали развитие городских агломераций России, их стратегическое планирование и пространственное развитие.

Конференция была организована правительством Новосибирской области при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

В первый день конференции состоялось пленарное заседание, посвященное К участию в мероприятии были приглашены представители федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнес-структур, научного и экспертного сообщества, а также специалисты в области территориального и стратегического планирования, городского развития и бизнеса.Стратегии пространственного развития РФ – основному документу, разработка которого станет базой для стратегического планирования регионов.

Директор департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития России Елена Чугуевская рассказала о городских агломерациях в системе пространственного развития России и их роли в Стратегии.

Также речь шла о макрорегионах – новом пространственном образовании, проектном подходе к развитию агломераций и реализации в агломерациях проектов государственно-частного партнерства.

Исполняющий обязанности руководителя регионального агентства стратегических разработок Денис Тюпышев принял участие в пленарном заседании конференции и рассказал о необходимости интеграции масштабных инфраструктурных межрегиональных проектов с региональными стратегиями социально-экономического развития и Стратегией пространственного развития РФ.

— В региональных стратегиях должны быть учтены крупные инфраструктурные проекты, напрямую влияющие на пространственное развитие отдельных территорий, – отметил Денис Тюпышев.Городские агломерации рассматриваются как опорные точки развития экономики России, концентрирующие финансово-экономический, научно-образовательный и демографический потенциалы.

В рамках первого дня конференции прошли пленарные дискуссии по вопросам реализации проектов государственного-частного партнерства и агломерационных процессов в регионах России.

Второй день был посвящен методическим и прикладным аспектам формирования единого транспортно-коммуникационного пространства агломерации, а также защите проектов Новосибирской агломерации.

По оценкам участников мероприятия, конференция стала уникальной площадкой для обмена опытом и формирования агломерационной политики страны, поскольку в субъектах России пока не выработаны единые подходы к этим процессам.

Агентство стратегических разработок

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