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В Поморье будет создан электронный архив агентства ЗАГС с 1926 года

11 марта 13:30 Госуслуги Семья

К концу 2019 года в России будет создан Единый электронный реестр записей актов гражданского состояния. Органам ЗАГС Архангельской области для вхождения в реестр необходимо оцифровать около пяти с половиной миллионов документов, составленных.

Как отметила руководитель регионального агентства ЗАГС Ирина Андреечева, согласно федеральному закону «Об актах гражданского состояния», будут оцифрованы не только регистрируемые акты гражданского состояния, но и вся база архивов ЗАГС с 1926 года. Полный перевод записей в электронную форму должен быть завершен не позднее 31 декабря 2019 года.

— В большинстве регионов уже созданы собственные электронные базы, но проблема в том, что сегодня цифровые архивы субъектов РФ никак не связаны, – рассказала Ирина Андреечева. – Единый реестр объединит все региональные базы в национальную информационную систему ЗАГС. Это позволит значительно оптимизировать работу, сократит сроки оказания услуг, минимизирует риск ошибок и возможного мошенничества.

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