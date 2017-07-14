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Лесные пожары в Мезенском и Виноградовском районах области ликвидированы

14 июля 18:15 Лесные пожары Леспром

В тушении возгораний, вызванных грозами, были задействованы шесть групп парашютистов а также сотрудники двух пожарно-химических станции третьего типа – всего 50 человек.

С начала пожароопасного сезона с учётом последнего случая на землях лесного фонда Архангельской области было зарегистрировано 19 пожаров. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 205 гектаров.

В связи с установившейся сухой погодой высокий уровень пожарной опасности в настоящее время отмечается в лесах Приморского, Мезенского, Лешуконского, Пинежского, Ленского, Шенкурского, Вельского, Виноградовского и Котласского районов.

Напоминаем, что с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Строго запрещается:

  • разводить костры на необорудованных площадках;
  • сжигать бытовые и промышленные отходы;
  • выжигать траву на земельных участках, примыкающим к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);
  • использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.

Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит привлечение к административной ответственности. В связи с введением особого противопожарного режима установлены повышенные размеры административных штрафов (п. 3 ст. 8.32 КоАП):

  • для граждан – от 3 000 до 4 000 рублей;
  • для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;
  • для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

Для виновников лесных пожаров, привлечённых к уголовной ответственности, предусмотрены штрафы от 100 000 до 500 000 рублей (ст. 261 УК РФ). Также возможно применение наказания в виде исправительных или иных работ либо лишение свободы. Кроме того, они должны будут возместить ущерб, причинённый лесам, и компенсировать расходы, связанные с тушением пожара.

Успех в ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций во многом зависит от своевременного обнаружения возгораний. 

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной горячей линии в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Архангельской области: 8 800 100-94-00 (звонок по России бесплатный) или (8182) 41-06-41. Мобильный номер: +7 931 400-05-25.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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