На основании полученной министерством транспорта Архангельской области информации о возможных коррупционных злоупотреблениях должностных лиц подведомственного учреждения при осуществлении весового контроля транспортных средств, на сети региональных автодорог приняты меры, направленные на проверку и установление данных фактов.

По инициативе минтранса сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Архангельской области проводится проверка деятельности подведомственного министерству ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба» в части соблюдения законодательства о противодействии коррупции при осуществлении весогабаритного контроля.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Также проводится проверка в отношении нескольких автоперевозчиков.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области