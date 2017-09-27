Благодаря реструктуризации бюджетных кредитов у области появятся дополнительные финансовые ресурсы в объеме полтора миллиарда рублей

В следующем году Архангельская область ожидает получить из федерального бюджета около 9 миллиардов рублей в виде дотаций. Об этом сообщил глава Поморья Игорь Орлов, комментируя итоги очередного заседания Правительственной комиссии по региональному развитию, работой которой руководит заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

Ключевой темой заседания стал вопрос реализации комплекса мер по реструктуризации бюджетных кредитов субъектов Российской Федерации, а также вопросы межбюджетных отношений.

— Это беспрецедентное решение, прежде всего Президента нашей страны. Правительство предлагало эти варианты, и Президент их поддержал, – подчеркнул Дмитрий Козак.

Как ожидается, эти меры приведут к почти двукратному снижению объёма выплат по бюджетным кредитам, а общий срок реструктуризации составит от 7 до 12 лет.

Новации, которые определяет Правительство РФ по поручению Президента, связаны и с реструктуризацией бюджетных кредитов, и с изменением системы расчёта модельного бюджета, то есть тех форм поддержки, которые формирует федеральный бюджет для регионов.

В частности, в рамках расчетов модельного бюджета была учтена специфика Архангельской области и предложения, высказанные регионом.

В итоге это позволило заметно увеличить нормативные расходы при определении объёма финансовой поддержки. В следующем году Архангельская область ожидает получить около 9 миллиардов рублей в виде дотаций из федерального бюджета.

Как отметил Игорь Орлов, уже до 1 декабря между Архангельской областью и Министерством финансов РФ будет подписано соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов.

— По сути, это означает, что в бюджете области высвобождаются финансовые ресурсы объёмом почти 1,5 миллиарда рублей, – подчеркнул глава региона. – Мы сможем направить эти средства не на возврат кредитов, а на решение социальных проблем.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области