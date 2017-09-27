Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Благодаря реструктуризации бюджетных кредитов у области появятся дополнительные финансовые ресурсы в объеме полтора миллиарда рублей

27 сентября 18:30 Бюджет

В следующем году Архангельская область ожидает получить из федерального бюджета около 9 миллиардов рублей в виде дотаций. Об этом сообщил глава Поморья Игорь Орлов, комментируя итоги очередного заседания Правительственной комиссии по региональному развитию, работой которой руководит заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

Ключевой темой заседания стал вопрос реализации комплекса мер по реструктуризации бюджетных кредитов субъектов Российской Федерации, а также вопросы межбюджетных отношений.

— Это беспрецедентное решение, прежде всего Президента нашей страны. Правительство предлагало эти варианты, и Президент их поддержал, – подчеркнул Дмитрий Козак.

Как ожидается, эти меры приведут к почти двукратному снижению объёма выплат по бюджетным кредитам, а общий срок реструктуризации составит от 7 до 12 лет.

Новации, которые определяет Правительство РФ по поручению Президента, связаны и с реструктуризацией бюджетных кредитов, и с изменением системы расчёта модельного бюджета, то есть тех форм поддержки, которые формирует федеральный бюджет для регионов.

В частности, в рамках расчетов модельного бюджета была учтена специфика Архангельской области и предложения, высказанные регионом.

В итоге это позволило заметно увеличить нормативные расходы при определении объёма финансовой поддержки. В следующем году Архангельская область ожидает получить около 9 миллиардов рублей в виде дотаций из федерального бюджета.

Как отметил Игорь Орлов, уже до 1 декабря между Архангельской областью и Министерством финансов РФ будет подписано соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов.

— По сути, это означает, что в бюджете области высвобождаются финансовые ресурсы объёмом почти 1,5 миллиарда рублей, – подчеркнул глава региона. – Мы сможем направить эти средства не на возврат кредитов, а на решение социальных проблем.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

27 сентября

Бла­го­да­ря рес­трукту­ри­за­ции бюд­жетных кре­ди­тов у области появят­ся допол­нитель­ные финан­совые ресур­сы в объе­ме полтора мил­ли­ар­да рублей

27 сентября

Новым руко­води­те­лем предс­та­витель­ства области в Пра­витель­стве РФ наз­наче­на Елена Кутукова

27 сентября

Игорь Орлов поздра­вил вос­пита­те­лей и дош­коль­ных работ­ни­ков с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

25 сентября

Реше­ние воп­роса занят­ос­ти инвали­дов – на осо­бом конт­ро­ле област­ной власти

25 сентября

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

25 сентября

Игорь Орлов: «Мар­гари­тин­ская ярмарка дол­жна обрести новое здание»

22 сентября

В поис­ках нес­тан­дар­тных решений

22 сентября

Есть урожай!

22 сентября

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

22 сентября

Игорь Орлов пред­ло­жил органи­зовать тор­го­вое предс­та­витель­ство Арме­нии в Архан­гель­ске

22 сентября

Архан­гель­ская область пер­вой из регио­нов Рос­сии под­пи­шет сог­лаше­ние с Сербией

22 сентября

От про­из­водства до фоль­клора: иност­ра­нные жур­на­лис­ты зна­ком­ят­ся с жиз­нью Поморья

20 сентября

Поморье дол­жно стать цен­тром пере­раб­от­ки рыбы: и север­ной, и даль­нев­ос­точ­ной

20 сентября

«Зем­ля мас­тер­ов»: в Архан­гель­ске обсужда­ют воп­росы раз­ви­тия народ­ных промыслов

19 сентября

«Газ­пром» наме­рен построить в Архан­гель­ской области шко­лу, дет­ский сад и больницу

19 сентября

Игорь Орлов: «Пору­че­ния Пре­зи­ден­та нап­равле­ны на раз­ви­тие транс­пор­та в Поморье»

18 сентября

12 новых газоп­рово­дов про­ек­тиру­ет «Газ­пром» в Архан­гель­ской области

17 сентября

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков лес­ной отрасли

15 сентября

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

Похожие новости

27 сентября Губернатор

Бла­го­да­ря рес­трукту­ри­за­ции бюд­жетных кре­ди­тов у области появят­ся допол­нитель­ные финан­совые ресур­сы в объе­ме полтора мил­ли­ар­да рублей

8 сентября Губернатор

Игорь Орлов при­нима­ет учас­тие в финан­со­вом фору­ме в Москве

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия