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Задача дорожников – обеспечить проезд по зимникам летом

22 февраля 15:45 Строительство дорог Транспорт
Общая протяжённость автомобильных зимников Архангельской области – 354 километра
Общая протяжённость автомобильных зимников Архангельской области – 354 километра

Дорожники Архангельской области работают над тем, чтобы привести имеющиеся сегодня в регионе автозимники к такому состоянию, чтобы по возможности обеспечить по ним проезд и в летний период.

В этом есть большая социальная необходимость: часть населённых пунктов области летом фактически не имеют устойчивого дорожного сообщения с райцентрами и Архангельском.

Общая протяжённость автомобильных зимников Архангельской области – 354 Обеспечить возможность проезда по зимникам в летний период – непростая задачакилометра. При этом в Мезенском и Лешуконском районах они составляют одну пятую часть всей сети автодорог.

Для жителей Каменки зимник от Кимжи играет роль единственной дорожной связи с большой землёй в тот период , когда переправа через Мезень либо ещё не наморожена, либо уже закрыта до наступления летней навигации.

В нынешнем сезоне эта 40-километровая трасса существенно улучшена специалистами Мезенского дорожного управления: расчищена полоса отвода, обустроены канавы.

Другой автозимник, Каменка–Долгощелье, связывает Мезень с большим и населённым рыбацким селом, где отсутствует даже устойчивая мобильная связь. Сейчас на дороге продолжаются работы по улучшению проезда, проводится отсыпка болотистых участков, укладка водопропускных труб.

Год от года качество проезда улучшается

— Для жителей населённых пунктов, где зимник является единственным путём достижения райцентра и Архангельска, эти дороги, конечно, имеют огромное значение. Поэтому ежегодно мы стараемся в осенний период пустить эти зимники в эксплуатацию как можно раньше, и в дальнейшем делаем всё, чтобы они прослужили как можно дольше, – пояснил генеральный директор Мезенского дорожного управления Андрей Малышев. 

Обеспечить возможность проезда по зимникам в летний период – это очень сложная задача, но дорожники ведут работу постоянно и год от года качество проезда улучшается.

Продолжается обустройство зимника Лешуконское–Койнас–Зубово–Латьюга (до границы с республикой Коми) в Лешуконском районе. Нынешней зимой на эту дорогу дополнительно завезена песчано-гравийная смесь, работы продолжаются, в том числе, в районе деревни Пылема. В летнее время будет проведена отсыпка дороги.

Перед специалистами Мезенского дорожного управления поставлена задача: в ближайшие годы обеспечить здесь круглогодичный проезд. Эта трасса – единственная, соединяющая райцентр с тремя муниципальными образованиями с общим населением в несколько тысяч человек. Именно по этой дороге завозятся продукты, топливо, обеспечивается пассажирское сообщение.

Министерство транспорта Архангельской области

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