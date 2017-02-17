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«День Домового»: ярмарка изделий народных мастеров и хороший концерт «на закуску»

17 февраля 16:00 Архангельск События

Уникальные изделия и самобытное творчество северных мастериц можно будет увидеть 18 февраля в концертном зале Дома народного творчества.

В эту субботу в 13:00 в Архангельске на площади Ленина, 1 начнёт работу выставка-продажа изделий народных мастеров.

У народного мастера РФ Златы Ушаковой можно приобрести изделия северного вязания. Северодвинская мастерица – участница многочисленных выставок, фестивалей и праздников народного искусства. По её мнению, русские северные орнаменты намного технологичнее и богаче по рисунку и цвету прославленных скандинавских и ирландских.

Мастер считает, что ее авторские работы придутся «по душе тем, кто предпочитает натуральные шерстяные вещи, хочет выделяться из массы, но не шокировать ее».

Впервые работы своих посетителей выставит Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями.

В концерте-презентации «День Домового», который состоится 18 февраля, выступят хранители народных песенных традиций: Карпогорский народных хор и театр фольклора «Радеюшка». Модельное агентство Николая Терюхина представит коллекции «Душа» и «Чёрно-белое кино. Пробы». Начало в 14:00.

Отметим, что в этот день на сцену выйдет и победитель народного голосования всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица. Кастинг» на телеканале «Россия» Давид Литовченко. Архангельскому зрителю юный исполнитель представит новую песню.

Министерство культуры Архангельской области

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