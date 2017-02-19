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Игорь Орлов провёл встречу с главами Мезенского района

19 февраля 12:00 Губернатор
Говорили о проблемах в здравоохранении, механизмах привлечения финансовых средств, грантах для муниципалитетов и строительстве жилья
Говорили о проблемах в здравоохранении, механизмах привлечения финансовых средств, грантах для муниципалитетов и строительстве жилья

Продолжая рабочий визит в Мезенский район, губернатор Игорь Орлов провел встречу с главами поселений и руководителями местных предприятий.

В диалоге приняли участие министр АПК и торговли Ирина Бажанова, министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин, министр здравоохранения Антон Карпунов и директор регионального департамента по метному самоуправлению Наталья Кадашова.

Говорили о проблемах в здравоохранении, механизмах привлечения финансовых средств, грантах для муниципалитетов и строительстве жилья.

— У нас действуют разные программы поддержки молодых специалистов. И вместе с вами мы продолжим делать всё, чтобы закрепить человека на территории. Но строить жилье мы будем только на условии софинансирования, и никак иначе, – подчеркнул Игорь Орлов.

Отдельной темой встречи стала государственная поддержка рыболовецких колхозов, осуществляющих деятельность в Мезенском районе. Сегодня на территории Игорь Орлов: «Стоит задача насытить рыбой внутренний рынок, накормить северян и жителей страны»успешно работают четыре рыболовецких колхоза, которые являются градообразующими предприятиями и обеспечивают работой большую часть населения.

Руководители рыбодобывающих предприятий выступили с беспокойством в части перераспределения квот и налоговой нагрузки.

— Мы глубоко занимаемся этой проблемой. Вашу тему мы не бросим. Можно сколько угодно говорить о финансовых группах и чьих-то интересах. Но вопрос только один: где рыба? Стоит задача насытить внутренний рынок, накормить северян и жителей страны. Если мы сможем вместе внятно сформулировать свои опасения, я обращусь к Президенту России, к визиту которого готовятся в Архангельске, – резюмировал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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