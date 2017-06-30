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«Война и мифы»: работа уникальной бесплатной выставки продлена до 9 июля

30 июня 9:50 Общество Архангельск

За время работы её посетили более 12 тысяч человек, было проведено 334 экскурсии и четыре мероприятия. Выставка не оставляет равнодушной тех, кто ее посетил о чем свидетельствуют отзывы.

Экспозиция, организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Архангельской области, работает в новом выставочном павильоне САФУ им. М.В. Ломоносова.

«Ожившие» изображения, интерактивная карта, макет блиндажа и кабины бомбардировщика, оружие и форма времён Великой Отечественной войны – всё это представлено на выставке.

Отметим, часть экспозиции посвящена боевым действиям в Арктике и жизни Архангельска в сороковые годы прошлого века.

Организаторами выставки выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества, правительство Архангельской области и САФУ им. М.В. Ломоносова. Открытие состоялось 2 мая при участии министра культуры РФ Владимира Мединского

Посещение экспозиции бесплатное. Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится в выставочном комплексе САФУ по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 (вход с ул. Северодвинской).

Архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества

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