«Война и мифы»: работа уникальной бесплатной выставки продлена до 9 июля

За время работы её посетили более 12 тысяч человек, было проведено 334 экскурсии и четыре мероприятия. Выставка не оставляет равнодушной тех, кто ее посетил о чем свидетельствуют отзывы.

Экспозиция, организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Архангельской области, работает в новом выставочном павильоне САФУ им. М.В. Ломоносова.



«Ожившие» изображения, интерактивная карта, макет блиндажа и кабины бомбардировщика, оружие и форма времён Великой Отечественной войны – всё это представлено на выставке.

Отметим, часть экспозиции посвящена боевым действиям в Арктике и жизни Архангельска в сороковые годы прошлого века.

Организаторами выставки выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества, правительство Архангельской области и САФУ им. М.В. Ломоносова. Открытие состоялось 2 мая при участии министра культуры РФ Владимира Мединского



Посещение экспозиции бесплатное. Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится в выставочном комплексе САФУ по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 (вход с ул. Северодвинской).

Архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества